الماتى ما، الدە استانا ما: بۇگىندە تۇرعىن ءۇيدى قاي قالادا ساتىپ الۋ ءتيىمدى؟
استانا. قازاقپارات -استانا الماتى مەن استانا اراسىنداعى باعا ايىرماشىلىعى جىلدام قىسقارىپ كەلەدى. ەگەر بىرنەشە جىل بۇرىن ەلوردا نارىعى وڭتۇستىك استانادان %30- 40- عا ارتتا بولسا، بۇگىندە ايىرماشىلىق ءىس جۇزىندە جويىلدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
قۇرىلىس سالاسىنىڭ ساراپشىسى ديليارا سەيتنۋروۆا ايتۋىنشا، الماتىدا باستاپقى تۇرعىن ءۇيدىڭ ورتاشا باعاسى 1 شارشى مەترگە 719,6 مىڭ تەڭگەنى، ال قايتالاما نارىقتا - 741 مىڭ تەڭگەنى قۇرايدى. استانادا بۇل كورسەتكىشتەر تيىسىنشە 715,4 مىڭ جانە 727,5 مىڭ تەڭگە دەڭگەيىندە. وسىلايشا، ەكى ءىرى نارىق اراسىنداعى ايىرماشىلىق %2- دان دا تومەن دەڭگەيگە دەيىن قىسقاردى.
«بۇرىن ايىرماشىلىق ايقىن بولاتىن، قازىر ول ءىس جۇزىندە جويىلدى. ءبىز ەلوردا نارىعىنىڭ بەلسەندى ءوسۋى اياسىندا باعالاردىڭ تەڭەسۋىن كورىپ وتىرمىز»، - دەيدى ساراپشى.
سونىمەن قاتار، ونىڭ ايتۋىنشا، الماتى نارىعى سەگمەنتتەرگە كوبىرەك بولىنگەن. مىسالى، الاتاۋ جانە ناۋرىزباي اۋداندارىندا ەكونوم- كلاسس تۇرعىن ءۇيىنىڭ باعاسى 480- 550 مىڭ تەڭگە بولسا، كومفورت- كلاسستا - 650- 780 مىڭ تەڭگە/شارشى مەتر. بوستاندىق جانە اۋەزوۆ اۋداندارىندا (اباي داڭعىلىنان جوعارى) باعالار 800 مىڭنان 1,5 ميلليون تەڭگەگە دەيىن جەتەدى، ال مەدەۋ اۋدانىندا (ەليت سەگمەنت) 1,5 ميلليون تەڭگەدەن اسادى. استانادا باعا دياپازونى جاڭا اۋدانداردىڭ بەلسەندى دامۋى ەسەبىنەن قالىپتاسادى.
اتاپ ايتقاندا، سارى ارقا اۋدانىندا تۇرعىن ءۇي قۇنى 315- 500 مىڭ تەڭگە/شارشى مەتر، نۇرا اۋدانىندا (تۇران، ۇلى دالا، ۇركەر) - 525- 595 مىڭ تەڭگە/شارشى مەتر، ەسىل اۋدانىندا (EXPO ماڭى) - 530 مىڭنان 1,1 ميلليون تەڭگەگە دەيىن.
«2025 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا ەلوردادا مامىلەلەردىڭ تاريحي ماكسيمۋمى تىركەلدى. 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جارنامالارداعى باعا ءوسىمى الماتىداعى %1- عا قارسى شامامەن %7 بولدى. وڭ ميگراتسيالىق سالدو استانا نارىعىنا قىسىمدى جالعاستىرىپ، باعانىڭ ءوسۋىنىڭ نەگىزگى درايۆەرلەرىنىڭ ءبىرى بولىپ وتىر»، - دەيدى سەيتنۋروۆا.
ينۆەستيتسيا تۇرعىسىنان دا نارىقتار ءارتۇرلى تابىستىلىق پروفيلىن كورسەتەدى. ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، الماتىدا ءبىر بولمەلى پاتەردى جالعا بەرۋ قۇنى ورتالىقتا شامامەن 365 مىڭ تەڭگە، شەتكى اۋدانداردا - 238 مىڭ تەڭگە. جىلدىق تابىستىلىق %5- 7- عا جەتەدى، ال وتەلۋ مەرزىمى - 13- 15 جىل. ال استانادا ءبىر بولمەلى پاتەردىڭ جالداۋ قۇنى ورتالىقتا ورتا ەسەپپەن 259 مىڭ تەڭگە، شەتكى اۋدانداردا - 173 مىڭ تەڭگە، تابىستىلىق دەڭگەيى %7- 9.
سونىمەن قاتار، Colliers Kazakhstan دەرەكتەرىنە سايكەس، ەلوردانىڭ جەكەلەگەن اۋداندارىندا ەكى بولمەلى پاتەرلەر بويىنشا ناقتى تابىستىلىق باعا ءوسىمىن ەسكەرە وتىرىپ %13- عا دەيىن جەتۋى مۇمكىن. وتەلۋ مەرزىمى - 10- 12 جىل.
ساراپشىنىڭ باعالاۋىنشا، قالانى تاڭداۋ كوبىنە ساتىپ الۋشىنىڭ ستراتەگياسىنا بايلانىستى. «ەگەر ماقسات - تۇرۋ جانە كاپيتالدى ساقتاۋ بولسا، الماتى نارىعى تۇراقتىراق: مۇندا جالعا الۋشىلاردىڭ تولەم قابىلەتتىلىگى جوعارى جانە بوس تۇرۋ تاۋەكەلى تومەن. ال باعانىڭ وسۋىنە ينۆەستيتسيالاۋ تۋرالى ايتساق، استانا نارىعى قىزىعىراق، سەبەبى مۇندا باعالار جوعارى قارقىنمەن ءوسىپ كەلەدى»، - دەيدى سەيتنۋروۆا.
24.kz