الماتى كورەيا رەسپۋبليكاسىمەن وزىق سۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ ءۇشىن سەرىكتەستىك ورناتتى
الماتى. KAZINFORM - «الماتى سۋ» جانە كورەيا رەسپۋبليكاسى سۋمەن جابدىقتاۋدى سيفرلاندىرۋ بويىنشا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە قوسادى.
الماتى قالاسى مەگاپوليستىڭ سۋمەن جابدىقتاۋ جانە كارىز جۇيەسىن جاڭعىرتۋ ماقساتىندا حالىقارالىق ىنتىماقتاستىعىن نىعايتىپ كەلەدى. الماتى قالاسى ەنەرگەتيكا جانە سۋ شارۋاشىلىعى باسقارماسىنا قاراستى «الماتى سۋ» كوممۋنالدىق مەملەكەتتىك كاسىپورنى كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق سۋ ونەركاسىبى كلاستەرىمەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.
كورەيانىڭ جەتەكشى كومپانيالارىمەن سەرىكتەستىك الماتىداعى سۋ شارۋاشىلىعىن سيفرلاندىرۋدى جەدەلدەتۋگە، حالىقارالىق تاجىريبەنى مەڭگەرۋگە جانە سۋ رەسۋرستارىن ءتيىمدى باسقارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
كورەيا رەسپۋبليكاسى «الماتى سۋ» كاسىپورنىنىڭ «سيفرلىق ەگىز» جوباسىن جۇزەگە اسىرۋعا اتسالىسادى. بۇل داتچيكتەر، جاساندى ينتەللەكت جانە سيمۋلياتسيا نەگىزىندە نىسانداردى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە باقىلاۋعا، تالداۋعا جانە باسقارۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ۆيرتۋالدى مودەل.
پيلوتتىق جوبا رەتىندە باس تازارتۋ نىساندارىنا زاماناۋي سۋ ولشەگىش قۇرالدار ورناتىلدى. الداعى ۋاقىتتا «اقىلدى» ەسەپتەگىشتەردى قولدانۋ بويىنشا ىنتىماقتاستىق اياسىن كەڭەيتۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونداي-اق، ەنەرگيا تيىمدىلىگى مەن ەكولوگيالىق تۇراقتىلىقتى ارتتىرۋعا باعىتتالعان سۋ تازارتۋ جانە سۋمەن قامتۋ جۇيەلەرىن جاڭعىرتۋ جونىندەگى جوبالار قاراستىرىلعان.
بۇل سەرىكتەستىك جاڭا سيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋگە، قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە رەسۋرستاردى ءتيىمدى باسقارۋعا جول اشادى.
كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق سۋ ونەركاسىبى كلاستەرى سۋمەن جابدىقتاۋ، سۋ تازارتۋ جانە سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ سالاسىنداعى مەملەكەتتىك قۇرىلىمدار، عىلىمي-زەرتتەۋ ۇيىمدارى مەن جەكە كومپانيالاردى بىرىكتىرەتىن ۇيىم.
«الماتى سۋ» - قازاقستانداعى سۋمەن جابدىقتاۋ جانە سۋ بۇرۋ سالاسىنداعى ەڭ ءىرى كاسىپورىن. ول الماتى قالاسىن عانا ەمەس، وعان ىرگەلەس ەلدى مەكەندەردى دە سۋمەن قامتاماسىز ەتەدى.