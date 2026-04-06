الماتى جولدارىنا جاسىرىن پاترۋلدەر شىقتى
استانا. KAZINFORM - الماتى قالاسىندا «STOP بۇزۋشىلىق» تاقىرىبىندا اۋقىمدى جەدەل الدىن الۋ ءىس-شاراسى اياسىندا جولداردا جاسىرىن پاترۋلدەۋ فورماتى ەنگىزىلدى.
بۇل - پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ازاماتتىق كيىمدە، ارنايى بەلگىلەرى جوق اۆتوكولىكتەرمەن جالپى كولىك اعىنىندا قوزعالىپ، قىزمەت اتقارۋىن بىلدىرەدى.
نەگىزگى ماقسات - جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ورەسكەل بۇزۋ دەرەكتەرىن انىقتاۋ، اسىرەسە اگرەسسيۆتى جۇرگىزۋ فاكتىلەرىن اشكەرەلەۋ. ولاردىڭ قاتارىندا كۇرت جولاق اۋىستىرۋ، «شاحمات» تاسىلىمەن ءجۇرۋ، باسقا كولىكتەردى قىسىپ ءوتۋ جانە اپاتتىق جاعدايلار تۋىنداتۋ سەكىلدى قاۋىپتى ارەكەتتەر بار.
اتالعان قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى تىركەي وتىرىپ، جاسىرىن پاترۋلدەر اقپاراتتى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە جاقىن ماڭداعى پاترۋلدىك پوليتسيا ەكيپاجدارىنا جولدايدى. كەيىن سول ەكيپاجدار كولىكتى توقتاتىپ، جۇرگىزۋشىنى زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن جاۋاپكەرشىلىككە تارتادى. بۇل تاجىريبە ءوزىنىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتتى. تەك وتكەن دەمالىس كۇندەرىنىڭ وزىندە الماتى قالاسىندا اگرەسسيۆتى جۇرگىزۋدىڭ 28 دەرەگى انىقتالىپ، جولى كەسىلدى. بارلىق قۇقىق بۇزۋشى جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
پ د مالىمەتىنشە، جاسىرىن پاترۋلدەۋدى ەنگىزۋ جۇرگىزۋشىلەردىڭ ءتارتىبىن ارتتىرۋعا جانە جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋعا، اسىرەسە قاۋىپتى جۇرگىزۋ مانەرىنەن تۋىندايتىن اپاتتاردىڭ سانىن ازايتۋعا باعىتتالعان.
- جاسىرىن پاترۋلدەۋ - كوزگە بىردەن تۇسە بەرمەيتىن ورەسكەل قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋدىڭ ءتيىمدى قۇرالى. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جالپى كولىك اعىنىندا ءجۇرىپ، جۇرگىزۋشىلەردىڭ ناقتى مىنەز-قۇلقىن باقىلايدى. اسىرەسە اگرەسسيۆتى جۇرگىزۋ - «شاحمات» تاسىلىمەن ءجۇرۋ، كۇرت مانيەۆر جاساۋ جانە وزگە دە قاۋىپتى ارەكەتتەر باستى نازاردا. مۇنداي فاكتىلەر جەدەل تۇردە جاقىن ماڭداعى ەكيپاجدارعا جەتكىزىلىپ، ءتيىستى شارالار قابىلدانادى. ءبىزدىڭ مىندەت - تەك جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ عانا ەمەس، قاۋىپسىز جۇرگىزۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ، - دەدى پ د اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى ابدينۋر تاسىبايەۆ.
ايتا كەتەلىك ەلوردادا جول ەرەجەسى كامەرالارىن ءتيىستى قۇرالسىز تەكسەرگەن زەرتحانا جۇمىسىن توقتاتقان ەدى.