«الماتى جاستارى» باعدارلاماسى قاشان باستالادى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىنىڭ «وتباسى بانك» بولىمشەسىندەگى بيزنەستى دامىتۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى شاح- مۇحاممەد جاقان «الماتى جاستارى» باعدارلاماسى قاشان باستالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ الاڭىندا وتكەن بريفينگتە باق وكىلدەرىنىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرگەن ول «الماتى جاستارى» باعدارلاماسى بيىل ناۋرىز ايىندا باستالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. ءبىراق يپوتەكانىڭ باستالۋ ۋاقىتى ءالى دە ناقتىلانادى.
ال وتباسى بانكتىڭ الماتى فيليالى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى كامشات وڭالبايەۆانىڭ ايتۋىنشا، «الماتى جاستارى» باعدارلاماسى ارقىلى بىلتىر 2189 الماتىلىق باسپانا ساتىپ الدى. باعدارلاما جاسى 18-35 ارالىعىنداعى قالا تۇرعىندارىنا ارنالعان. جوبا 2017 -جىلى ىسكە قوسىلعالى بەرى 8239 جاس ازامات ءۇيلى بولعان.
- باعدارلامانى ىسكە اسىرۋعا بىلتىر 46,5 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. كرەديت %5 مولشەرلەمەمەن، باستاپقى جارناسى كەمىندە %10 بولۋ شارتىمەن بەرىلەدى، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، 2025 -جىلدان باستاپ «الماتى جاستارى» تۇرعىن ءۇي باعدارلاماسى بويىنشا نەسيەلەندىرۋ مولشەرى 18 ميلليون تەڭگەدەن 20 ميلليون تەڭگەگە دەيىن ۇلعايتىلدى.