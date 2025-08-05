الماتى اكىمدىگى سايران كولىندەگى جۇمىستاردى كەشىكتىرگەن مەردىگەردى سوتقا بەردى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا سايران كولىنىڭ جاعالاۋىن اباتتاندىرۋ جۇمىستارى ءالى دە اياقتالعان جوق.
وسىعان بايلانىستى الماتى قالاسىنىڭ قوعامدىق كەڭىستىكتەردى دامىتۋ باسقارماسى سايران كولىن اباتتاندىرۋ جوباسىنىڭ باس مەردىگەرى - «پاۆلودارسكي رەچنوي پورت» ا ق قاتىستى سوتقا تالاپ ارىز ءتۇسىردى.
- بۇگىنگى تاڭدا شارت بويىنشا مىندەتتەردىڭ ۋاقتىلى ءارى ساپالى ورىندالماۋىنا بايلانىستى قوعامدىق كەڭىستىكتەردى دامىتۋ باسقارماسى «پاۆلودارسكي رەچنوي پورت» اكسيونەرلىك قوعامىن مەملەكەتتىك ساتىپ الۋدىڭ جوسىقسىز قاتىسۋشىسى دەپ تانۋ تۋرالى سوتقا تالاپ ارىز بەردى، - دەپ مالىمدەدى قالا اكىمدىگى.
بۇعان دەيىن سايران كولىنىڭ جاعالاۋىن اباتتاندىرۋ جۇمىستارى مامىردا اياقتالاتىنى ايتىلعان ەدى.
اباتتاندىرۋ جۇمىستارى اياقتالماسا دا، 2 -ماۋسىمنان باستاپ سايران كولىنە سۋ تولتىرىلا باستادى.
كەيىن الماتى اكىمى مەردىگەرگە ەسكەرتۋ جاسادى.
ەسكە سالايىق، 2023 -جىلى سايران سۋ قويماسىنىڭ ءتۇبى 50 جىلدا العاش رەت تازارتىلدى. مەحانيكالىق تازالاۋ ناتيجەلەرىنە 142 مىڭ تەكشە مەتر لاي جانە 23 توننا تۇرمىستىق قوقىس شىعارىلدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان