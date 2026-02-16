11:55, 16 - اقپان 2026 | GMT +5
الماتى اجەلەرى ۇزىندىعى 110 مەتر بولاتىن سىرماق سىرىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىنىڭ بوستاندىق اۋدانىندا ۇزىندىعى 110 مەتر بولاتىن بىرەگەي سىرماق ازىرلەنىپ جاتىر.
جوبانى اۋدان اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن «قازاق انالارى» اجەلەر قاۋىمداستىعى جۇزەگە اسىرۋدا.
بۇيىم ءداستۇرلى باسۋ جانە تىگۋ تاسىلدەرى ارقىلى قولمەن جاسالۋدا. سىرماق كلاسسيكالىق قازاقى ويۋ-ورنەكپەن كومكەرىلىپ، ءاربىر ورنەك پەن ءار بولشەگىندە ۇرپاق ساباقتاستىعى، ۇلتتىق قولونەرگە دەگەن قۇرمەت پەن مادەني مۇرانى ساقتاۋ نيەتى بەينەلەنگەن.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، جۇمىستى 21-ناۋرىزعا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر. ناۋرىز مەرەكەسىندە ۇلكەن سىرماق كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلادى.
جوبا اۆتورلارى دايىن بۇيىمدى گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنگىزۋدى كوزدەپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر اقتاۋدا 11 ەلدىڭ شەبەرى قويدىڭ جۇنىنەن تەكەمەت باسىپ شىعاردى.