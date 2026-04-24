الماتى اۋەجايىنان ۇلكەن الماتى اينالاما جولىنا تىكەلەي جول سالىنادى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىنىڭ اكىمدىگى مەن وبلىس اكىمدىگى اراسىندا الماتى اگلومەراتسياسىنا قاتىستى جەرگىلىكتى كەڭەستىڭ وتىرىسى ءوتتى.
جيىن بارىسىندا قالا ماڭىنداعى اۋماقتاردا الەۋمەتتىك نىساندار سالۋ، ەكولوگيالىق جاعدايدى جاقسارتۋ جانە كولىك بايلانىسىن جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جۇمىستارى اياسىندا اۋىسىپ ءمىنۋ توراپتارىن سالۋعا ارنالعان جەر تەلىمدەرىن انىقتاۋ ماسەلەلەرى تالقىلانعان.
- ۇزىندىعى 6,4 شاقىرىم بولاتىن اۋەجايدان ۇلكەن الماتى اۆتوموبيل اينالما جولىنا دەيىنگى اۆتوجول قۇرىلىسىنىڭ جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتارى ازىرلەنىپ جاتىر. جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن 52 جەر تەلىمىن ساتىپ الۋ كوزدەلگەن، ونىڭ 23- ءى وبلىس اۋماعىندا ورنالاسقان، - دەپ حابارلادى مەگاپوليس اكىمدىگى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىنىڭ 5 كوشەسى ۇلكەن الماتى اينالما جولىنا دەيىن ۇزارتىلاتىنىن جازعانبىز. ولاردىڭ قاتارىندا تىلەنديەۆ، سولتۇستىك اينالما، ساين كوشەلەرى، سونداي-اق رىسقۇلوۆ پەن اباي داڭعىلدارى بار.
دوسبول اتاجان