الەم ينتەرنەتسىز قالۋى مۇمكىن بە؟
استانا. قازاقپارات - قازىردە بالتىق تەڭىزى، جەرورتا، سولتۇستىك تەڭىز، ورمۋز بۇعازى، ومان شىعاناعى، وڭتۇستىك قىتاي تەڭىزى جانە مۇحيتتاردىڭ تۇبىندە الىپ كابەلدەر جاتىر. جالپى ۇزىندىعى 1 ميلليارد شاقىرىمنان اساتىن 600 سۋاستى سىمى اتلانت جانە تىنىق مۇحيتتارىن كوكتەي وتەدى.
سونداي-اق سۋەتس كانالى سياقتى ستراتەگيالىق ماڭىزدى وتكەلدەر مەن مۇحيتتاعى وقشاۋلانعان ايماقتاردى بايلانىستىرادى. الەم بويىنشا بەرىلەتىن دەرەكتەردىڭ %97-99 - ىن قامتاماسىز ەتەدى. ايشىلىق الىس جەرلەردەن حاباردىڭ جىلدام جەتۋى دە وسىدان. بۇل كابەلدەر سەكۋندىنا بىرنەشە تەرابيت دەرەك تاسيدى. سونىڭ ارقاسىندا كۇندەلىكتى حات-حابار الماسۋدان باستاپ، جۇمىس، قارجىلىق اۋدارىمدار مەن سيفرلىق قىزمەتتەردىڭ بارلىعى وسى وپتيكالىق تالشىقتى تۇتىكتەر ارقىلى جۇمىس ىستەپ تۇر.
قاۋىپتىسى، تەڭىز تۇبىندەگى ينفراقۇرىلىم جەتكىلىكتى دەڭگەيدە قورعالماعان. كەز كەلگەن ۋاقىتتا ىستەن شىعۋى مۇمكىن. جاڭا كابەلدەردى توسەۋ بىرنەشە جىلعا سوزىلاتىن جوبا. ۇزاق ۋاقىتتى تالاپ ەتەدى. ءارى قاۋىپسىزدىگىن تولىق قامتاماسىز ەتۋ فيزيكالىق تۇرعىدان مۇمكىن ەمەس. بۇل جاعداي جاھاندىق دەڭگەيدەگى سيفرلىق قاراڭعىلىققا اكەلۋى ىقتيمال.
توماس لاماناۋسكاس، حالىقارالىق ەلەكتر بايلانىسى وداعى باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى
- ادامدار Wi-Fi سياقتى جىلدام حابار تاراتاتىن جەلىلەردىڭ قىزمەتىنە ۇيرەنگەن. الايدا ولاردىڭ جۇمىسىن سۋاستى كابەلدەر جەلىسى قامتاماسىز ەتەدى. بۇل ءبىزدىڭ نەگىزگى سيفرلىق ماگيسترالدارىمىز. كەيىنگى 40 جىل ىشىندە جەلىلەردىڭ وتكىزۋ قابىلەتى جىل سايىن %40- عا ءوسىپ، ءىس جۇزىندە ينتەرنەتتىڭ قارقىندى دامۋىنا ۇلەس قوستى.
ال الەمدىك ينتەرنەت ترافيكتىڭ %30- ى قىزىل تەڭىز بەن ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن سۋ استى كابەلدەرىنە تاۋەلدى. ەگەر بۇل بايلانىس جەلىلەرى قيىلاتىن بولسا، ازيا مەن ەۋروپا اراسىنداعى اقپارات الماسۋ توقتايدى. وسىدان 2 جىل بۇرىن يەمەندىك حۋسيتتەردىڭ جۇك كەمەلەرىنە جاساعان شابۋىلى سالدارىنان قىزىل تەڭىزدە ءۇش نەگىزگى سۋ استى بايلانىس جەلىسى ءۇزىلدى.
گونكونگتىڭ Global Communications كومپانياسىنىڭ دەرەگى بويىنشا، سول كەزدە ازيا- افريكا- ەۋروپا- ءۇندىستان اراسىنداعى جەلىلەردىڭ %25- ى كەسىلگەن.
يراننىڭ پارسى شىعاناعىنداعى سۋاستى كابەلدەرىنە زاقىم كەلتىرۋىنە تەحنيكالىق جانە گەوگرافيالىق جاعىنان قاۋقارى جەتەدى. نەگىزگى ماگيسترالدىق كابەلدەر ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەدى. مۇندا ەڭ تار جەرلەرىندەگى تەرەڭدىك بار بولعانى 60 مەتر. ياعني كابەلدەر تاياز سۋدا ورنالاسقان.
ال Amazon, Microsoft, Google سىندى تەحنولوگيالىق الپاۋىتتار پارسى شىعاناعىندا جىلدار بويى دەرەكتەر ورتالىعىن سالىپ كەلەدى. بولاشاقتا بۇل ءوڭىر جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىنا اينالادى دەگەن ءۇمىتى باسىم بولدى. الايدا بۇل نىسانداردىڭ ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن دە تەڭىز تۇبىندە جاتقان جەلىلەر ۇزىلمەۋگە ءتيىس. جىل سايىن 150-دەن استام كابەل ءارتۇرلى سەبەپپەن ىستەن شىعادى. وعان جەر سىلكىنىسى، سۋاستى كوشكىندەرى، جانارتاۋ اتقىلاۋى سياقتى تابيعي قۇبىلىستار اسەر ەتەدى. الايدا ستاتيستيكا كورسەتكەندەي، وقيعالاردىڭ شامامەن 80 پايىزى ادام ارەكەتىنەن بولادى. تەڭىزگە تاستالعان زاكىر، بالىق اۋلايتىن تراۋلەرلەر تاعى دا باسقا.
قازىر كابەلدەر جۇمىس ىستەپ تۇر. الايدا ا ق ش، يزرايل، يران اراسىنداعى تەكەتىرەس قىزا ءتۇستى. سايكەسىنشە تەڭىزگە تاستالعان مينالار، شابۋىلدار جانە جوندەۋ كەمەلەرىنىڭ كەپتەلىپ قالۋىنان قاۋىپ كۇشەيدى. يران بۇل كابەلدەردى نىساناعا الا ما، جوق پا ول جاعى ناقتى بەلگىسىز. دەگەنمەن، مۇنداي قاۋىپتىڭ بار ەكەنى انىق. ويتكەنى ونىڭ زاردابى اۋىر شىعىندارعا اكەلەدى. تەك تەلەفون مەن ۆەب- سايتتارعا ەمەس، بانكتەر، قور بيرجالارى، اۋرۋحانالار جانە جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرى بارلىعى وسى بايلانىس جەلىلەرىنە تاۋەلدى.
24.kz