الەم مۇنايعا تولىق تاۋەلدى مە؟
استانا. قازاقپارات - مۇناي الەم ەكونوميكاسىنىڭ وزەگى. ول كولىك ءۇشىن وتىن، ونەركاسىپ ءۇشىن شيكىزات. بالاما ەنەرگيا كوزدەرى قانشا دامىسا دا، مۇنايعا سۇرانىس ءالى دە باسىلماي تۇر. ادامزاتتىڭ قارا التىنعا دەگەن تابەتى قاشانعى ارتا بەرمەك؟
الەم مۇنايعا دەگەن تاۋەلدىلىكتەن ارىلا الا ما؟ الەمدىك سۇرانىستىڭ جارتىسىنان كوبى كولىك سالاسىنا تيەسىلى. الداعى 20-25 جىلدا بۇل كورسەتكىش وزگەرمەيدى. ال شيكىزات قورى ازايىپ بارادى. گەولوگيالىق بارلاۋدى كۇشەيتپەسە، بۇگىنگى ءوندىرىس كولەمىن ساقتاپ قالۋ قيىندايدى، دەيدى ساراپشىلار.
حالىقارالىق ەنەرگەتيكالىق اگەنتتىكتىڭ ەسەبى بويىنشا، الەم ەلدەرى جاڭا كەن ورىندارىن ىزدەۋگە جىل سايىن كەمى 540 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا قۇيۋ قاجەت.
فاتيح بيرول، حالىقارالىق ەنەرگەتيكالىق اگەنتتىكتىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى:
- ينۆەستيتسيا ازايسا، ءوندىرىس كۇنىنە 5 ميلليون باررەلگە دەيىن قىسقارادى. بۇل برازيليا مەن نورۆەگيانىڭ ءوندىرىسىن جوعالتقانمەن بىردەي. سالانى ساقتاپ قالۋ ءۇشىن الدەقايدا جىلدام جۇمىس ىستەۋ قاجەت.
ال الەمنىڭ مۇنايعا دەگەن تابەتى ارتپاسا، كەمىمەيدى. وپەك- تىڭ بولجامى بويىنشا الداعى 25 جىلدا جاھاندىق سۇرانىس 23 پايىز وسەدى. ياعني كۇنىنە 123 ميلليون باررەلگە جەتۋى مۇمكىن. بۇعان حالىق سانىنىڭ ءوسۋىنىڭ اسەرى بولادى.
كەيىنگى دەرەكتەر بويىنشا، 2050 -جىلعا قاراي جەر بەتىندەگى ادام سانى 1,5 ميللياردقا كوبەيەدى. افريكا مەن ازيا، سونىڭ ىشىندە ءۇندىستان ەنەرگەتيكالىق شيكىزاتتىڭ نەگىزگى تۇتىنۋشىسى بولادى.
ماقسات حالىق، Meta جوعارى بيزنەس مەكتەبىنىڭ ديرەكتورى:
- ەلەكتر كارلاردىڭ پايدا بولۋ ۇدەرىسى مۇناي ءداۋىرىن قىسقارتادى دەگەنىمەن، ءوزىمىزدىڭ ومىرىمىزگە قاجەتتى زاتتىڭ مۇناي حيميا ءوندىرىسى ارقىلى جۇزەگە اساتىن سالانىڭ تۇرۋى ءبىراز جىلعا دەيىن سوزىلادى. الداعى ۋاقىتتا وعان سۇرانىس بولاتىنىن اتاپ ءوتۋ كەرەك. ساراپشى رەتىندە 2030 -جىلعا دەيىن وعان مۇنايعا دەگەن سۇرانىس ساقتالادى. 2040 -جىلدان ءارى قاراي مۇنايعا دەگەن سۇرانىس تولقىمالى تۇردە جۇزەگە اسادى.
بۇگىندە ادامزات كۇنىنە 103 ميلليون باررەل مۇناي تۇتىنادى. دەسە دە، ساراپشىلاردىڭ كەيبىرى ودان تۇسەتىن كىرىس ازايسا، قارا التىننىڭ قولدانىس اياسى راسىمەن دە تارىلۋى مۇمكىن، دەيدى.
ماقسات حالىق، Meta جوعارى بيزنەس مەكتەبىنىڭ ديرەكتورى:
- ونىڭ بۇرعىلاۋ ۇدەرىستەرى، شىعارۋ ۇدەرىستەرى وزىندىك قۇنىن جوعالتىپ كەلە جاتىر. وسى تۇرعىدان كەلگەن كەزدە مۇنايدى ءوندىرۋ، شىعارۋ، ساتۋ ءتيىمسىز بولا باستاۋى مۇمكىن. ەگەر 2006 -جىلداردى سالىستىرساق، ول كەزدە ءبىر مۇنايدىڭ باررەلى 150 دوللارعا جەتكەن. قازىر ونداي باعانى كورۋ قيىن. قازىر مۇنايدىڭ باعاسى تومەندەپ جاتقانىن كورەمىز.
دەسە دە، بۇگىندە جاھاندىق يندۋستريا مەن كولىك سالاسى ءالى دە مۇنايعا بايلانىپ تۇر. سوندىقتان، ساراپشىلار الداعى 20-25 جىلدا قارا التىن الەمدىك ەكونوميكانىڭ قوزعاۋشى كۇشى بولىپ قالا بەرەدى، دەيدى.
24.kz