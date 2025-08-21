الەم مەگاپوليستەرىندەگى كولىك قوزعالىسىن رەتتەۋ تاجىريبەسى قانداي؟
استانا. KAZINFORM - الەمنىڭ ءىرى مەگاپوليستەرىندە كوشەدەگى كولىك قوزعالىسى، جالپى كەپتەلىس ماسەلەسى قالاي رەتتەلگەن؟
بەيجىڭدە كولىكتەر كەزەكپەن جۇرەدى
قىتاي استاناسىنىڭ ورتالىق كوشەلەرىندە كولىكتەر كەزەكپەن جۇرەدى. جۇپ جانە تاق ءنومىرلى اۆتوكولىكتەردىڭ قوزعالىسى وسى تارتىپپەن رەتتەلەدى. بەيجىڭ جولدارداعى كەپتەلىستەردى ازايتۋعا ارنالعان ارنايى باعدارلاما قابىلداعان. سونىمەن قاتار قالانىڭ باستى كوشەلەرىندە كولىكپەن ءجۇرۋ ءۇشىن كەپتەلىس سالىعىن ەنگىزۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر. قولايسىز اۋا رايىندا، رەسمي ءىس- شارالار مەن ءىرى مەرەكەلەر كەزىندە تاڭەرتەڭگى جانە كەشكى ۋاقىتتا كەزەكپەن ءجۇرۋ ءتارتىبى دە ۇسىنىلدى.
جەنيەۆادا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى
شۆەيتساريا بيلىگى دە اۋا ساپاسىنا الاڭداۋلى. 13 -تامىزدان باستاپ جەنيەۆا اكىمشىلىگى اپتاپ ىستىق پەن اۋاداعى قاۋىپتى وزون دەڭگەيىنىڭ كوتەرىلۋىنە بايلانىستى كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزدى.
قالادا Stick’Air ەكولوگيالىق جاپسىرمالار جۇيەسى ىسكە قوسىلدى. ءتۇرلى-ءتۇستى جاپسىرمالار اۆتوكولىكتەن اۋاعا بولىنەتىن زياندى قالدىقتاردىڭ دەڭگەيىن كورسەتەدى. ۋلى گازدى اۋاعا ەڭ كوپ بولەتىندەرگە قالاعا كىرۋگە تىيىم سالىندى. ەرەجە جەنيەۆا مەن وعان ىرگەلەس ەلدى مەكەندەردى قامتيدى. ءتارتىپ بۇزعاندارعا 500 فرانك ايىپپۇل سالىنادى. سونىمەن قاتار اينالما جولدا جىلدامدىق ساعاتىنا 80 شاقىرىمعا دەيىن تومەندەتىلدى. جولاۋشىلار ءۇشىن قوعامدىق كولىك تەگىن. شەكتەۋلەر اۋا ساپاسى جاقسارعانشا ساقتالادى.
نيۋ-يوركتە مانحەتتەنگە كولىكپەن كىرۋ اقىلى
نيۋ-يوركتە قالانىڭ ورتالىق كوشەلەرىنە كىرۋ اقىلى. مانحەتتەنگە جەڭىل كولىكپەن كىرۋ تاۋلىگىنە 9 دوللار تۇرادى. باستاپقىدا 15 دوللار تولەم قاراستىرىلعان ەدى، الايدا نارازىلىقتاردان كەيىن بۇل سوما ازايتىلدى. جۇك كولىكتەرى مەن اۆتوبۋستار ءۇشىن كۇندىك اقى 21 دوللار. جينالعان قارجى مەگاپوليستەگى قوعامدىق كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا جۇمسالماق.
ءۇندىستان بيلىگى ديزەل كولىكتەرىنە تىيىم سالدى
ءۇندىستان بيلىگى ءوز كەزەگىندە كولىك باقىلاۋىن كۇشەيتۋدى ۇيعاردى. نيۋ-دەليدە ديزەلمەن جۇرەتىن جۇك كولىكتەرىنىڭ كىرۋىنە تىيىم سالىندى. ودان بولەك، قالاداعى جولدارعا شاڭ باسپايتىن ارنايى قوسپا سەبىلەدى. نيۋ- دەليدەگى زياندى قالدىقتاردىڭ كونتسەنتراتسياسى دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى ۇسىنعان نورمادان 130 ەسە اسىپ كەتكەن. جەرگىلىكتى بيلىك ۋلى گازداردى ازايتىپ، اۋانىڭ تازالىعىن ساقتاۋ ءۇشىن جان-جاقتى كىرىسىپ جاتىر.
اۆتورى: ايگەرىم اسىلحان
24.kz