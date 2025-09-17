الەم ەلدەرىنىڭ قارىزى كوبەيدى
استانا. قازاقپارات - الەم ەلدەرىنىڭ دە قارىزى كوبەيدى. بيىل العاشقى 3 ايدا جاھاندىق نەسيەنىڭ كولەمى 324 تريلليون دوللارعا جەتكەن. حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتىنىڭ دەرەگى بويىنشا، بۇل الدىڭعى كورسەتكىشكە قاراعاندا 7 جارىم تريلليون دوللارعا كوپ. بۇل رەكورد.
تورتكۇل دۇنيەدەگى قارىزدىڭ وسۋىنە قىتاي، فرانسيا جانە گەرمانيا ىقپال ەتكەن. شىعىستاعى كورشىمىزدىڭ بورىشى 2 تريلليون دوللارعا ارتقان. بەيجىڭنىڭ جالپى ىشكى ونىمگە شاققانداعى سىرتقى بەرەشەگى 93 پايىزعا تەڭ. جىل سوڭىنا دەيىن 100 پايىزعا جەتۋى مۇمكىن.
«ال كانادا، ب ا ءا جانە تۇركيادا، كەرىسىنشە، بورىش دەڭگەيى تومەندەگەن»، - دەيدى ساراپشىلار.
2025 -جىل - $324 تريلليون
2024 -جىل - $316,5 تريلليون
جاھاندىق قارىزدىڭ وسىمىنە ىقپال ەتكەن ەلدەر
قىتاي - $2 تريلليون
فرانسيا - €40,5 ميلليارد
گەرمانيا - € 14,3 ميلليارد
