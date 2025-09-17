ق ز
    15:30, 17 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    الەم ەلدەرىنىڭ قارىزى كوبەيدى

    استانا. قازاقپارات - الەم ەلدەرىنىڭ دە قارىزى كوبەيدى. بيىل العاشقى 3 ايدا جاھاندىق نەسيەنىڭ كولەمى 324 تريلليون دوللارعا جەتكەن. حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتىنىڭ دەرەگى بويىنشا، بۇل الدىڭعى كورسەتكىشكە قاراعاندا 7 جارىم تريلليون دوللارعا كوپ. بۇل رەكورد.

    доллар
    Фото: pixabay.com

     تورتكۇل دۇنيەدەگى قارىزدىڭ وسۋىنە قىتاي، فرانسيا جانە گەرمانيا ىقپال ەتكەن. شىعىستاعى كورشىمىزدىڭ بورىشى 2 تريلليون دوللارعا ارتقان. بەيجىڭنىڭ جالپى ىشكى ونىمگە شاققانداعى سىرتقى بەرەشەگى 93 پايىزعا تەڭ. جىل سوڭىنا دەيىن 100 پايىزعا جەتۋى مۇمكىن.

    «ال كانادا، ب ا ءا جانە تۇركيادا، كەرىسىنشە، بورىش دەڭگەيى تومەندەگەن»، - دەيدى ساراپشىلار.

     2025 -جىل - $324 تريلليون

     2024 -جىل - $316,5 تريلليون

    جاھاندىق قارىزدىڭ وسىمىنە ىقپال ەتكەن ەلدەر

     قىتاي - $2 تريلليون

     فرانسيا - €40,5 ميلليارد

    گەرمانيا - € 14,3 ميلليارد

