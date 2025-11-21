الەم ەلدەرى مۇنايدان باس تارتۋعا ءازىر ەمەس
استانا. قازاقپارات - مۇناي ءداۋىرى ءازىر اياقتالمايدى. ويتكەنى سۇرانىس ازايعان جوق، قايتا وسە تۇسكەن. قازىر كۇنىگە 103 ميلليون باررەل بولسا، الداعى 15 جىلدا 113 ميلليون باررەلگە كوبەيۋى مۇمكىن. Goldman Sachs ساراپشىلارى وسىلاي دەپ توپشىلايدى.
دەمەك باعادا اۋىس-ءتۇيىس بولعانىمەن، قارا التىن ءازىر قۇنىن جوعالتپايدى. سوندا جاھاندا مۇناي ءداۋىرى اياقتالادى دەگەن اڭگىمە بەكەر مە؟ وسى عاسىر باستالعالى بالامالى قۋات كوزدەرىن دامىتۋدىڭ جايى ءجيى ايتىلىپ كەلدى. الايدا جاڭا دەرەكتەر مۇنايعا سۇرانىس ارتپاسا، كەمىمەيتىنىن كورسەتتى.
Goldman Sachs بولجامىنا سۇيەنسەك، بىلتىر جاھان جۇرتى كۇنىنە 103,5 ميلليون باررەل مۇناي تۇتىنعان. ال 2040 -جىلعا قاراي بۇل كورسەتكىش 113 ميلليون باررەلگە دەيىن ءوسۋى مۇمكىن. «الەم ەلدەرى مۇنايدان ءالى باس تارتپايدى. ەلەكتروكارلار ءوندىرىسى قارا التىندى ىعىستىرادى دەگەن بولجامدار تولىق ىسكە اسپاي تۇر ازىرگە. ويتكەنى ينفراقۇرىلىمدىق قولداۋ از. قۋاتتاعىش ستانسيالار جەتىسپەيدى. سونداي-اق دامۋشى ەلدەر جانارماي مەن ديزەل وتىنىنا ءالى تاۋەلدى» — Goldman Sachs بايانداماسى.
ءيا، جاھان جۇرتى توقپەن جۇرەتىن كولىككە اۋىسىپ جاتىر. بيىل 9 ايدا الەمدە 14 ميلليون 900 مىڭ ەلەكتر كولىگى ساتىلدى. الايدا بۇل جانارمايعا سۇرانىستى نەبارى %3 عانا قىسقارتقان. ياعني تورتكۇل دۇنيەدە ەلەكتروكار ءمىنۋ قارقىنى ءالى دە باياۋ. «دەمەك جانارماي ءوندىرىسى ازىرگە قىسقارمايدى»، - دەيدى ساراپشىلار.
داررەن ۆۋدس، مۇناي كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى:
- مۇناي الەم ەكونوميكاسىنىڭ وزەگى بولىپ قالا بەرەدى. جۇك كولىگى، اۆياتسيا، مۇناي-حيميادا مۇنايعا ازىرگە بالاما جوق. سوندىقتان مۇناي ءوندىرۋدى قىسقارتۋدى ەمەس، ەكولوگياعا كەلەر زالالدى ازايتۋ جاعىن قاراستىرۋىمىز قاجەت. ا ق ش- تىڭ دا قارا التىننان باس تارتاتىن ويى جوق.
پرەزيدەنت ترامپ الياسكادا مۇناي يگەرۋگە رۇقسات بەردى. كەيىنگى دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، مۇندا جەر قويناۋىندا 8 ميلليارد 700 ميلليون باررەل مۇنايدىڭ قورى بار. ساراپشىلار: «الياسكاداعى كەن ورنىندا ءوندىرىس ارتسا، ا ق ش- تىڭ الەمدىك نارىقتاعى مۇناي باعاسىنا ىقپالى ارتادى»، - دەيدى.
دۋگ بەرگام، ا ق ش ىشكى ىستەر ءمينيسترى:
- بۇل شەشىم امەريكانىڭ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىگىن نىعايتادى. شەتەلدىك مۇنايعا تاۋەلدىلىكتى ازايتادى. جاڭا جۇمىس ورىندارىنىڭ اشىلۋىنا سەپ بولادى. 2023 -جىلى الياسكادا كۇنىنە 15800 باررەل مۇناي وندىرىلەتىن. 2033 -جىلعا قاراي بۇل كورسەتكىش 139600 باررەلگە جەتۋى مۇمكىن.
قىتاي دا قاراپ وتىرعان جوق. ەلدىڭ باتىسىندا تاقتاتاس مۇنايدىڭ ۇلكەن قورى تابىلدى. 100 ميلليون توننا قارا التىن نەبارى 2 مىڭ مەتر تەرەڭدىكتە جاتىر. ياعني ونىڭ ءوندىرىسى ەكونوميكالىق جاعىنان ءتيىمدى. دەمەك الەمدە مۇنايعا سۇرانىس ارتقان كەزدە الپاۋىت ەلدەردىڭ ىشكى ءوندىرىستى ۇلعايتۋى دا تەگىن ەمەس.
24.kz