الەم بويىنشا اۋە وتىنىنىڭ باعاسى
استانا. قازاقپارات - تاياۋ شىعىستا اۆياوتىن باعاسى تومەن - بيرجادا 652 دوللاردى كورسەتىپ تۇر. سول سەبەپتى دۋباي، دوحا، ستامبۋل جاھاندىق اۆياحابقا اينالدى. الەمدە ەڭ قىمبات اۋە وتىنى دەيتىن امەريكا جانە ەۋروپامەن ءبىزدىڭ ەلدىڭ باعاسى شامالاس.
ايتالىق، فرانسيا مەن ۇلى بريتانيادا اۆياتسيالىق وتىن قۇنى «قاناتقا قۇيۋ» تاسىلىمەن، ياعني لوگيستيكا، ينفرا قۇرىلىم، جەرگىلىكتى سالىق تولەمدەرىن ەسكەرگەندە 1000-نان 1400 دوللارعا دەيىن. گەرمانيادا اۋە وتىنىنىڭ قورىتىندى باعاسى ءبىر توننا ءۇشىن 1100-1300 دوللار شاماسىندا. ال شۆەيساريا مەن نيدەرلاندتا باعا 1300 دوللاردان باستالادى. سالىستىرمالى تۇردە الىپ قاراساق، اۋە وتىنىنىڭ باعاسى ەجەلدەن تاياۋ شىعىستا ارزان. ونىڭ سەبەبى دە تۇسىنىكتى. مۇنايدىڭ ۇستىندە وتىرعان ساۋد ارابياسى، كۋۆەيت، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى جانە يراندا قارا التىن ءوندىرىسى جۇيەلى جولعا قويىلعان. سايكەسىنشە لوگيستيكاعا ارتىق شىعىن شىعارمايدى.
حالىقارالىق اۋە كولىگى قاۋىمداستىعىنىڭ كەيىنگى دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، وتكەن اپتادا تاياۋ شىعىستاعى وتىننىڭ باعاسى ورتا ەسەپپەن 652 دوللارعا جۋىقتادى. ال ەڭ قىمبات مۇناي لاتىن امەريكاسىندا. ماسەلەن، ۆەنەسۋەلا مۇناي قورى بويىنشا كوشباسشى بولعانىمەن، ونى ءوندىرۋ جاعىنان ارتتا قالعان مەملەكەت. ونداعى اۋىر مۇنايدى ءوندىرۋ الدەقايدا قيىن.
سينگاپۋر تاۋلىگىنە شامامەن 20 مىڭ باررەل مۇناي وندىرەدى. قازاقستانمەن سالىستىرعاندا ەداۋىر از. بىزدەگى كورسەتكىش 1 ميلليون 800 مىڭ باررەلدەن اسادى. دەي تۇرعانمەن، سينگاپۋردا اۋە وتىنىنىڭ باعاسى ارزان. بۇگىندە مەترلىك تونناسى 682 دوللارعا ساۋدالانىپ جاتىر. ويتكەنى سينگاپۋر ايماقتاعى ءىرى مۇناي وڭدەۋشى، ونى تاسىمالداۋ مەن ساقتاۋ بويىنشا ماڭىزدى ورتالىققا اينالعان.
لاتۆيا مۇناي وندىرمەيدى. مەملەكەت قارا التىن ونىمدەرىن، سونىڭ ىشىندە اۆياتسيالىق كەروسيندى شەت ەلدەردەن ساتىپ الادى. يمپورتقا تاۋەلدى بولعانىمەن لاتۆيادا اۆياوتىن قۇنى ەۋرو وداقتىڭ ورتاشا باعاسىنا جاقىن. ياعني 675 دوللار. ەلدىڭ گەوگرافيالىق ورنالاسۋى ءتيىمدى. لاتۆيا بالتيكاداعى ترانزيتتىك لوگيستيكالىق تىزبەكتىڭ ءبىر بولىگى.
الىسقا بارۋدىڭ قاجەتى جوق. كورشىلەس رەسەيدىڭ وزىندە اۋە وتىنى قازاقستانمەن سالىستىرعاندا ارزان. بيرجالىق قۇنى مەترلىك تونناسى ءۇشىن 675-680 دوللار اينالاسىندا. رەسەي الەمدەگى ەڭ ءىرى مۇناي وندىرۋشىلەردىڭ ءبىرى جانە ىشكى نارىعىن اۆياكەروسينمەن تولىق قامتىپ وتىر. سونداي-اق ەلدە جانارماي بيرجا ارقىلى ساتىلادى، بۇل باسەكەلەستىكتى ارتتىرىپ، باعانىڭ ءوسۋىن تەجەيدى. بۇدان وزگە مەملەكەت ستراتەگيالىق اۆياتسيا سالاسى ءۇشىن باعانىڭ كۇرت قىمباتتاۋىنا جول بەرمەيدى.
ال ەۋروپا ەلدەرى اراسىندا ەڭ قىمبات اۆياتسيالىق وتىن شۆەيتساريادا. بۇعان جوعارى فيسكالدىق جانە ەكولوگيالىق جۇكتەمە سەبەپ. شۆەيتساريا قاڭتاردان باستاپ ەكولوگيالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتەتىن ەۋرووداقتىڭ جاڭا ەرەجەلەرىنە ۇستانۋعا كوشتى. ەندى كەم دەگەندە %2 تۇراقتى اۆياتسيالىق وتىندى كادىمگى كەروسينمەن ارالاستىرۋعا مىندەتتەلەدى. ال بۇل ءوز كەزەگىندە جانارماي قۇنىن وسىرەدى. ويتكەنى جاڭارتىلاتىن رەسۋرستاردان وندىرىلەتىن ەكولوگيالىق تازا اۆياتسيالىق وتىن داستۇرلىگە قاراعاندا ەداۋىر قىمبات.
