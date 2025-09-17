اپەللياتسيالىق سوت ترامپقا ليزا كۋكتى جۇمىستان شىعارۋعا رۇقسات بەرگەن جوق
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ كولۋمبيا وكرۋگى بويىنشا اپەللياتسيالىق سوتى ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ فەدەرالدىق قور جۇيەسى باسقارۋشىلارى كەڭەسىنىڭ مۇشەسى ليزا كۋكتى جۇمىستان بوساتۋ تۋرالى ءوتىنىشىن قاناعاتتاندىرعان جوق، دەپ حابارلايدى The Hill.
سوت شەشىمى ءبىر داۋىسقا قارسى ەكى داۋىسپەن قابىلداندى. وسىلايشا، بۇرىنعى پرەزيدەنت دجو بايدەن تاعايىنداعان سۋديالار برەد گارسيا مەن ميشەل چايلدس ليزا كۋكتىڭ پايداسىنا شەشىم شىعاردى.
رەسپۋبليكالىق پرەزيدەنت دونالد ترامپ تاعايىنداعان كوميسسيانىڭ جالعىز مۇشەسى، ا ق ش وكرۋگتىك سۋدياسى گرەگوري كاتساس قارسى شىقتى.
ترامپ كۋكتى وتكەن ايدىڭ سوڭىندا 2021 -جىلى ءارتۇرلى ۋاقىتتا ميچيگان مەن دجوردجياداعى جىلجىمايتىن مۇلىكتى ءوزىنىڭ نەگىزگى تۇرعىلىقتى ورنى رەتىندە قاتەلەسىپ اتاعانى جانە ءۇشىنشى مۇلكىن «ەكىنشى ءۇيى» رەتىندە زاڭسىز دۇرىس كورسەتپەگەنى تۋرالى قىلمىستىق شاعىمنان كەيىن جۇمىستان شىعاردى.
كۋك ادۆوكاتتارىنىڭ ايتۋىنشا، ترامپتىڭ ونى جۇمىستان شىعارۋعا ىقتيمال سەبەبى بولعان جوق، ويتكەنى ول «ەشقاشان يپوتەكالىق الاياقتىق جاساماعان».
كولۋمبيا وكرۋگىنىڭ اپەللياتسيالىق سوتىندا جەڭىلىپ قالعان اكىمشىلىك توتەنشە جاعدايلاردا ۇنەمى ترامپتىڭ جاعىندا بولاتىن جوعارعى سوتتان كومەك سۇراي الادى.
بۇعان دەيىن كولۋمبيا وكرۋگى بويىنشا فەدەرالدىق اپەللياتسيالىق سوت فەدەرالدىق ساۋدا كوميسسياسىنىڭ مۇشەسى رەبەككا سلوتەرگە ترامپ اكىمشىلىگى ونى كەنەتتەن جۇمىستان شىعارعاننان كەيىن قىزمەتتە قالۋىنا رۇقسات بەرگەنى حابارلانعان بولاتىن.
سونداي-اق ا ق ش فەدەرالدى سوتى گارۆارد ۋنيۆەرسيتەتىن گرانتتارىنان ايىرۋ تۋرالى شەشىمىن جويدى.