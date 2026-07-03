الەكسەي ۆلاسوۆ: جاڭا كونستيتۋتسيا ءتيىمدى مەملەكەتتىك باسقارۋعا نەگىز بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ كۇشىنە ەنۋى ەلدىڭ تەرەڭ ساياسي جاڭعىرۋ كەزەڭىن باستايدى.
بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا رەسەيلىك الەۋمەتتىك زەرتتەۋلەر ساراپتامالىق ينستيتۋتى دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى الەكسەي ۆلاسوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاڭارتىلعان اتا زاڭنىڭ كۇشىنە ەنۋى قازاقستاننىڭ قازىرگى تاريحىنداعى ەڭ ماڭىزدى وقيعالاردىڭ ءبىرى، ويتكەنى ول مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن اۋقىمدى جاڭارتۋعا نەگىز قالايدى.
- الداعى ايلاردا قازاقستان ماڭىزدى ينستيتۋتسيونالدىق وزگەرىستەر كەزەڭىنەن وتەدى. جاڭا پارلامەنتكە سايلاۋ وتكىزىلىپ، حالىق كەڭەسى قۇرىلادى، ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ كانديداتۋراسى ايقىندالادى. مۇنىڭ ءبارى مەملەكەتتىك بيلىكتى ۇيىمداستىرۋدىڭ جاڭا مودەلىنە كوشۋدى بىلدىرەدى، - دەدى ساراپشى.
الەكسەي ۆلاسوۆتىڭ پىكىرىنشە، بۇل تەك مەملەكەتتىك ينستيتۋتتاردىڭ قۇرىلىمدىق وزگەرىستەرى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار اۋقىمدى كادرلىق جاڭارۋدى دا قامتيدى.
- اتقارۋشى جانە زاڭ شىعارۋشى بيلىك قۇرامىندا دا ەلەۋلى وزگەرىستەر بولۋى ابدەن مۇمكىن. جاڭا باسقارۋشىلاردىڭ كەلۋى جۇرگىزىلىپ جاتقان رەفورمالارعا قوسىمشا سەرپىن بەرىپ، ەل باسشىلىعى بەلگىلەگەن مىندەتتەردىڭ ءتيىمدى جۇزەگە اسۋىنا ىقپال ەتەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، كونستيتۋتسيالىق رەفورمانىڭ باستى ماقساتى - مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ اناعۇرلىم ءتيىمدى ءارى ادىلەتتى مودەلىن قالىپتاستىرۋ.
- جۇرگىزىلىپ جاتقان بارلىق وزگەرىستەر ادىلەتتى قازاقستاندى - ادىلدىك، اشىقتىق جانە ازاماتتار ءۇشىن تەڭ مۇمكىندىكتەر قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن مەملەكەتتى قۇرۋعا باعىتتالعان، - دەدى الەكسەي ۆلاسوۆ.
سونىمەن قاتار ساراپشى اۋقىمدى رەفورمالاردى جۇزەگە اسىرۋ ۋاقىت پەن بارلىق مەملەكەتتىك ينستيتۋتتاردىڭ جۇيەلى جۇمىسىن تالاپ ەتەتىنىن ايتتى.
- كونستيتۋتسيالىق نورمالاردى ءىس جۇزىندە جۇزەگە اسىرۋ بىردەن جۇزەگە اساتىن ۇدەرىس ەمەس ەكەنى انىق. دەگەنمەن جاڭا كونستيتۋتسيا ەرەجەلەرىن دايەكتى تۇردە ىسكە اسىرۋ قوعام سۇرانىسىنا ساي كەلەتىن زاماناۋي مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايقىنداعان ەلدى جان-جاقتى جاڭعىرتۋ جانە تەڭ مۇمكىندىكتەر مەملەكەتىن قۇرۋ باعىتىن تابىستى جۇزەگە اسىرۋدا قازاقستاندىق ارىپتەستەرىمىزگە ساتتىلىك تىلەيمىن، - دەپ تۇيىندەدى ساراپشى.