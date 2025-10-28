الەكساندر ستۋببتىڭ ەلىمىزگە رەسمي ساپارى اياسىندا 15 قۇجاتقا قول قويىلدى
استانا. KAZINFORM - فينليانديا پرەزيدەنتىنىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى بارىسىندا 15 قۇجاتقا قول قويىلدى.
ولاردىڭ اراسىندا:
1. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى مەن فينليانديا رەسپۋبليكاسىنىڭ رادياتسيالىق جانە يادرولىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسى (STUK) اراسىنداعى يادرولىق ەنەرگيانى بەيبىت ماقساتتارعا پايدالانۋ باعىتىنداعى ىنتىماقتاستىق بويىنشا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
2. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى مەن فينليانديا رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋىل جانە ورمان شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى اراسىنداعى سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
3. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى، فين سۋ فورۋمى (Finnish Water Forum) جانە قازاق ۇلتتىق سۋ شارۋاشىلىعى جانە يرريگاتسيا ۋنيۆەرسيتەتى اراسىنداعى سۋ رەسۋرستارىن سيفرلاندىرۋ جانە باسقارۋ باعىتىنداعى زەرتتەۋشىلىك جانە ءبىلىم بەرۋ الەۋەتىن قالىپتاستىرۋ جونىندەگى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
4. «بۋراباي» كۋرورتىندا تۋريزمدى دامىتۋ جونىندەگى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
5. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى مەن فين سۋ فورۋمى اراسىنداعى گيدرومەتەورولوگيالىق جانە اۋىل شارۋاشىلىعىن باقىلاۋعا ارنالعان، ەكولوگيالىق مونيتورينگ جۇرگىزەتىن ونلاين- اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەنىڭ (AMS) جەرگىلىكتى ءوندىرىسىن جولعا قويۋ تۋرالى نيەتتەستىك دەكلاراتسياسى؛
6. قازاقستاندا ەكولوگيالىق اۋىلدى دامىتۋ جوباسى جونىندەگى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
7. «تەڭىز جاساعى» ا ق مەن «Lamor Corporation Plc» كومپانياسى اراسىنداعى مۇنايدىڭ اپاتتىق توگىلۋىن جويۋ جانە تەڭىز وپەراتسيالارىن قولداۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم سەكىلدى باسقا دا كەلىسىمدەر بار.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن الەكساندر ستۋبب بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلداعانىن جازعان ەدىك.