19:56, 25 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
الجير فرانسيا وتارلاۋىن قىلمىسقا تەڭەدى
استانا. قازاقپارات- الجير پارلامەنتى ەلدى 1830-1962 -جىلدار ارالىعىندا وتارلاعان فرانسيانىڭ ارەكەتتەرىن رەسمي تۇردە قىلمىس دەپ باعالاعان زاڭ جوباسىن قابىلدادى.
قۇجاتتا فرانسيا الجيردى وتارلاۋ كەزەڭىندە جاساعان زورلىق-زومبىلىق، ەل بايلىعىن جۇيەلى تۇردە توناۋ سياقتى ارەكەتتەرى ءۇشىن قۇقىقتىق جاۋاپكەرشىلىك الۋى ءتيىس دەپ كورسەتىلگەن. سوندىقتان الجير حالقىنىڭ بۇل ءۇشىن ماتەريالدىق جانە مورالدىق ءادىل وتەماقى تالاپ ەتۋگە قۇقىلى ەكەنى ايتىلعان.