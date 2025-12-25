ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:56, 25 - جەلتوقسان 2025

    الجير فرانسيا وتارلاۋىن قىلمىسقا تەڭەدى

    استانا. قازاقپارات- الجير پارلامەنتى ەلدى 1830-1962 -جىلدار ارالىعىندا وتارلاعان فرانسيانىڭ ارەكەتتەرىن رەسمي تۇردە قىلمىس دەپ باعالاعان زاڭ جوباسىن قابىلدادى. 

    Қазақстан Алжирге 390 мың тонна бидай экспорттады
    Фото: ҚР СІМ

     قۇجاتتا فرانسيا الجيردى وتارلاۋ كەزەڭىندە جاساعان زورلىق-زومبىلىق، ەل بايلىعىن جۇيەلى تۇردە توناۋ سياقتى ارەكەتتەرى ءۇشىن قۇقىقتىق جاۋاپكەرشىلىك الۋى ءتيىس دەپ كورسەتىلگەن. سوندىقتان الجير حالقىنىڭ بۇل ءۇشىن ماتەريالدىق جانە مورالدىق ءادىل وتەماقى تالاپ ەتۋگە قۇقىلى ەكەنى ايتىلعان.

    الەم
