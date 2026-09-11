الجير بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىمەن ديپلوماتيالىق قاتىناسىن ءۇزدى
استانا. KAZINFORM - الجير بيلىگى ابۋ-ءدابيدىڭ «ارانداتۋشىلىق نەمەسە دۇشپاندىق» دەپ باعالانعان ءبىرقاتار ارەكەتىنەن كەيىن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىمەن ديپلوماتيالىق قاتىناسىن ۇزەتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Al Jazeera.
الجير سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ب ا ءا- ءنىڭ ارەكەتى بىرنەشە رەت جاسالعان ەسكەرتۋلەرگە قاراماستان، بيلىك ەندى قابىلداي المايتىن دەڭگەيگە جەتكەن. ۆەدومستۆو ءالجيردىڭ ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى ساقتاپ قالۋدىڭ بارلىق مۇمكىندىگىن پايدالانعانىن مالىمدەدى.
ب ا ءا ەلشىسى الجير سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنە شاقىرىلىپ، قابىلدانعان شەشىم تۋرالى حاباردار ەتىلدى. وعان ءتيىستى راسىمدەردى ورىنداۋ ءۇشىن 48 ساعات ۋاقىت بەرىلدى.
كەيىنىرەك جۇما كۇنىنەن باستاپ الجير ب ا ءا- دە تىركەلگەن بارلىق ازاماتتىق جانە اسكەري اۋە كەمەلەرىنە اۋە كەڭىستىگىن جاباتىنى بەلگىلى بولدى. الايدا ب ا ءا- ءنىڭ الجيرگە جانە كەرى باعىتتاعى كوممەرتسيالىق رەيستەرىنە قولدانىستاعى كەلىسىمنىڭ مەرزىمى اياقتالاتىن 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن تىيىم سالىنبايدى.
ب ا ءا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ءالجيردىڭ بۇل شەشىمى ۋاقىتشا بولادى دەگەن ءۇمىت ءبىلدىردى. ۆەدومستۆو الجير حالقىنا قۇرمەتپەن قارايتىنىن ايتىپ، ەكى ەل ازاماتتارى اراسىنداعى بايلانىستاردى اتاپ ءوتتى.
ب ا ءا پرەزيدەنتىنىڭ ديپلوماتيالىق ماسەلەلەر جونىندەگى كەڭەسشىسى انۆار گارگاش الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا ديپلوماتيالىق قاتىناستار «پاراساتتىلىققا، بايلانىسقا جانە مۇددەلەردىڭ ايقىندىعىنا» نەگىزدەلۋى كەرەكتىگىن مالىمدەدى. الايدا ول ءالجيردى تىكەلەي اتامادى.
باسىلىمنىڭ حابارلاۋىنشا، سوڭعى جىلدارى ايماقتىق ءبىرقاتار ماسەلەگە قاتىستى كەلىسپەۋشىلىكتەرگە بايلانىستى الجير مەن ب ا ءا اراسىنداعى قارىم-قاتىناس شيلەنىستى بولىپ كەلگەن.
ايتا كەتەلىك مىسىر الجيردەن مۇناي يمپورتتايتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.