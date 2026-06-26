Alibaba قارا تىزىمگە ەنگىزىلگەنى ءۇشىن پەنتاگوندى سوتقا بەردى
استانا. KAZINFORM- قىتايلىق تەحنولوگيالىق الپاۋىت Alibaba ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگىن ونى اسكەري سالاعا قاتىسى بار كومپانيا رەتىندە بەلگىلەگەنى ءۇشىن فەدەرالدى سوتقا شاعىم ءتۇسىردى، دەپ حابارلايدى CBS News.
كاليفورنيا فەدەرالدى سوتىنا بەرىلگەن تالاپ پەنتاگوننىڭ Alibaba-نى قىتاي اسكەرىمەن بايلانىسى بار كومپانيالاردىڭ تىزىمىنە ەنگىزۋ تۋرالى شەشىمىن داۋلاپ وتىر.
- Alibaba قىتايلىق اسكەري كومپانيا دا ەمەس، اسكەري جانە ازاماتتىق سەكتورلاردى بىرىكتىرۋ ستراتەگياسىنىڭ بولىگى دە ەمەس. Alibaba-نى تىزىمگە ەنگىزۋ شەشىمى ەرىكتى جانە نەگىزسىز، سوندىقتان كومپانيانى تىزىمنەن شىعارۋدى تالاپ ەتەمىز، - دەپ مالىمدەدى كومپانيا وكىلدەرى.