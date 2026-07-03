الەشكا سيمكيچ قازاقستاندىقتارعا شەنگەن ۆيزاسىن راسىمدەۋ بويىنشا كەڭەس بەردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ستۋدەنتتەرگە ەۋروپا ەلدەرىندە وقۋ نەمەسە ۇزاق مەرزىم بولۋ جوسپارلانعان جاعدايدا ۆيزالىق راسىمدەردى ەرتە باستاۋ قاجەت.
ال قىسقا مەرزىمدى تۋريستىك ۆيزا الۋ سالىستىرمالى تۇردە جەڭىل ءراسىم سانالادى. دەگەنمەن ونىڭ وزىندە قۇجاتتار مەن قارجىلىق تالاپتار تولىق ورىندالۋى ءتيىس.
قازاقستانداعى ەۋروپالىق وداقتىڭ ەلشىسى الەشكا سيمكيچتىڭ ايتۋىنشا، ادەتتە 5 كۇندىك شەنگەن ۆيزاسى تەز بەرىلەدى. ال ۇزاق مەرزىمدى تۇرۋعا رۇقسات الۋ ءۇشىن الدەقايدا كوپ ۋاقىت قاجەت. سەبەبى مۇنداي رۇقساتتاردى ەلشىلىكتەر ەمەس، ستۋدەنت نەمەسە ءوتىنىش بەرۋشى تۇراتىن ەلدەگى جەرگىلىكتى قۇزىرلى ورگاندار راسىمدەيدى.
ەلشى ستۋدەنتتەر تاراپىنان جيى ايتىلاتىن شاعىمداردىڭ ءبىرى - ۆيزانىڭ تىم قىسقا مەرزىمگە بەرىلۋى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاعداي كوبىنە ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ وقۋ تۋرالى رەسمي راستاۋدى كەش بەرۋىمەن بايلانىستى.
- ستۋدەنتتەر قۇجاتتاردى العان بويدا بىردەن ۇزاق مەرزىمدى ۆيزا ءراسىمىن باستاۋعا تىرىسادى. ءبىراق بۇل پروتسەسس بىردەن شەشىلمەيدى. ستۋدەنت ەۋروپادا وقيتىنىن بىلگەن ساتتەن باستاپ ۆيزالىق ءوتىنىشتى بىردەن بەرىپ، بارلىق قۇجاتتى الدىن الا دايىنداۋى قاجەت، - دەپ جاۋاپ بەردى الەشكا سيمكيچ جۋرناليستەر سۇراعىنا.
سونىمەن قاتار ول ءبىرقاتار ەو مۇشە مەملەكەتتەردە قىسقا ۋاقىت ىشىندە جۇزدەگەن ءوتىنىش ءتۇسىپ، ولاردى وڭدەۋ قيىندىق تۋدىراتىنىن دا مىسال رەتىندە كەلتىردى.
ە و ەلشىسىنىڭ ايتۋىنشا، تۋريستىك ۆيزا الۋ جەڭىلىرەك بولعانىمەن، ۇزاق مەرزىمدى وقۋ نەمەسە تۇرۋ ءۇشىن راسىمدەر كۇردەلىرەك جانە ۋاقىتتى كوبىرەك تالاپ ەتەدى. بارلىق راسىمدەر ۋاقىتىندا باستالعان جاعدايدا پروتسەسس الدەقايدا جەڭىل وتەدى دەپ اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن ە و ەلشىسى ۆيزالىق راسىمدەردى جەڭىلدەتۋ تۋرالى كەلىسىمنىڭ قاشان كۇشىنە ەنەتىنىن ايتتى.