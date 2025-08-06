ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:31, 06 - تامىز 2025 | GMT +5

    الداعى تاۋلىكتەردە كۇن تاعى ىسيدى

    استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك ءوڭىر تۇرعىندارى ءۇشىن ىستىقتان از عانا ءۇزىلىس بەرگەن سالقىن اۋا ماسسالارى ۇزاققا سوزىلمادى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك- سى.

    «Ыстықтың өтуі күннің өтуімен бірдей емес». Одан қалай қорғануға болады
    Фото: Kazinform

     8 -تامىزدان باستاپ يران ايماقتارىنان قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىنە قايتادان جىلى ءارى قۇرعاق اۋا ماسسالارى كەلە باستايدى. بۇل ءوز كەزەگىندە كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ 35+…41 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلۋىنە اكەلەدى. ال سولتۇستىك وڭىرلەردە كەرىسىنشە، سۋىق اۋا ماسسالارىنىڭ ىقپالى ساقتالادى - جاڭبىر، نايزاعاي، كەي جەرلەردە قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، بۇرشاق ءتۇسۋى مۇمكىن.

    وسىعان دەيىن جاپونيادا اپتا ىشىندە اپتاپ ىستىقتان 18 ادام قايتىس بولعانى تۋرالى جازدىق.

    قوعام اۋارايى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
