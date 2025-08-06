15:31, 06 - تامىز 2025 | GMT +5
الداعى تاۋلىكتەردە كۇن تاعى ىسيدى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك ءوڭىر تۇرعىندارى ءۇشىن ىستىقتان از عانا ءۇزىلىس بەرگەن سالقىن اۋا ماسسالارى ۇزاققا سوزىلمادى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك- سى.
8 -تامىزدان باستاپ يران ايماقتارىنان قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىنە قايتادان جىلى ءارى قۇرعاق اۋا ماسسالارى كەلە باستايدى. بۇل ءوز كەزەگىندە كۇندىزگى اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ 35+…41 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلۋىنە اكەلەدى. ال سولتۇستىك وڭىرلەردە كەرىسىنشە، سۋىق اۋا ماسسالارىنىڭ ىقپالى ساقتالادى - جاڭبىر، نايزاعاي، كەي جەرلەردە قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، بۇرشاق ءتۇسۋى مۇمكىن.
