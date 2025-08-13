الداعى ۋاقىتتا قازاق تىلىندە ءان جازعىم كەلەدى - مۇستافا وزتۇرىكتىڭ قىزى
استانا. قازاقپارات - 14-16- تامىز كۇندەرى ەلوردادا تاەكۆوندودان G-1 ساناتىنداعى Kazakhstan Open حالىقارالىق تۋرنيرى وتەدى.
وسى دوداعا قۇرمەتتى قوناق رەتىندە تاەكۆوندودان 6 دۇركىن الەم چەمپيونى، 6-دان يەگەرى، قازاقستاندا تاەكۆوندو فەدەراتسياسىنىڭ نەگىزىن قالاعان مۇستافا وزتۇرىكتىڭ قىزى نەسليحان وزتۇرىك شاقىرىلعان بولاتىن. Kazinform اگەنتتىگىنىڭ اناليتيكالىق شولۋشىسى وسى ءساتتى پايدالانىپ داڭقتى تۇلعانىڭ قىزىمەن اڭگىمەلەستى.
نەسليحان وزتۇرىك قازىر وتباسىمەن گەرمانيانىڭ ميۋنحەن قالاسىندا تۇرادى. اكەسى مۇستافا وزتۇرىككە قاتىستى كوپتەگەن ەستەلىك تە سول شاھارمەن بايلانىستى ەكەن.
- ءبىز وتباسىمىزدا 3 بالا بولدىق، اعام، مەن جانە ءسىڭىلىم. ۇشەۋمىز دە گەرمانيانىڭ ميۋنحەن قالاسىندا تۋىپ-وستىك، قازىر سول جاقتا تۇرىپ جاتىرمىز. اكەمىز ءبىز ءۇشىن وتە جىلى ادام بولدى. كوپ سۇيەتىن، قاتتى جاقسى كورەتىن. بالالار وينايتىن الاڭعا ءجيى اپاراتىن. ول كىسى ومىردە كوپ ازىلدەسەتىن، جانىنداعىلاردى ىلعي كۇلدىرىپ جۇرەتىن، - دەپ باستادى اڭگىمەسىن نەسليحان وزتۇرىك.
ونىڭ ايتۋىنشا، مۇستافا وزتۇرىك ءوز بالالارىنا دا تايەكۆوندو بويىنشا ساباق بەرگەن. سپورتتىق دايىندىققا كەلگەندە داڭقتى تۇلعا بالالارىن وزگەلەردەن ەرەكشەلەمەي، تىم قاتال تالاپ قويعان.
- مەكتەپتەگى ساباعىمىزدان شىققان سوڭ اكەمىز تايەكۆوندو مەكتەبىنە الىپ كەتەتىن. ول جەردە ءوزى ءدارىس وقيتىن، شاكىرتتەرگە تايەكۆوندونىڭ تاسىلدەرىن ۇيرەتەتىن. ءبىزدى دە تاەكۆونداعا ماشىقتاندىردى. دايىندىقتاعى جەكپە-جەكتەردە «بىلاي جاپپايسىڭ، وسىلاي ەتەسىڭ» دەپ قاتتى ۇرىساتىن. ياعني، جاتتىعۋدا وتە قاتال بولدى.
شاكىرتتەرىن كورسەتىپ، «ولار دۇرىس ىستەپ جاتىر، سەن دە دۇرىس ىستەيسىڭ! قىز بولعانىڭ ماڭىزدى ەمەس، مىنەزىڭ قاتتى قىز بولىپ ءوسۋىڭ كەرەك» دەپ ايتاتىن. ءبىراق ءبىر ءتاسىلدى دۇرىس جاساساق بىردەن كەلىپ بەتىمىزدەن سۇيەتىن. وسىلايشا جانىمىزعا جاقىن ەكەنىن بىلدىرەتىن، - دەيدى.
نەسليحان وزتۇرىك اڭگىمەدە قازاقستانعا قاتىستى ەستەلىكتەرىن دە اشىپ ايتتى. استاناعا ءبىرىنشى رەت كەلىپ تۇرعان ول ءوزىن اتاجۇرتپەن بايلانىستىراتىن جايتتار بارىن جەتكىزدى.
- مەن بالا كەزىمدە قازاقستانعا كەلمەگەن سەكىلدىمىن. 2014 -جىلى اكەمنىڭ 60 جىلدىعىنا وراي الماتىدا قوناق بولدىم. اكەمنىڭ ەسكەرتكىشى اشىلعان بولاتىن. مىنە، اراعا 11 جىل سالىپ اتاجۇرتقا ەكىنشى رەت، ال استاناعا ءبىرىنشى رەت كەلىپ تۇرمىن.
ءبىراز ۋاقىت بۇرىن ۇيدەن ءبىر فوتوسۋرەت تاۋىپ العانىم ەسىمدە. سۋرەتتە اپام، ناعاشى اپام، اعام، اكەم مەن انام بار ەكەن. سول كەزدە انامنان «مەن مىنا كەزدە قايدامىن؟» سۇراعانىمدا «جانىمىزدا، ۇيدە بولدىڭ» دەپ ايتتى. «بۇل قاي جەر؟» دەگەنىمدە قازاقستاننىڭ ءبىر ءوڭىرىن اتاعان، ءبىراق استانا نەمەسە الماتى ەمەس ەكەنىن انىق بىلەمىن. انام «ۇشاقپەن قازاقستاننىڭ كوپ جەرىنە باردىق» دەپ ايتتى. كىشكەنتاي بالا كەزىمدەگى ول ساتتەر ەسىمدە ساقتالماعان ەكەن، - دەدى مۇستافا وزتۇرىكتىڭ قىزى.
بۇعان قوسا نەسليحان وزتۇرىك كاسىبي تۇردە انشىلىكپەن اينالىسادى ەكەن. كوبىنە اعىلشىن جانە نەمىس تىلدەرىندە ءان شىرقايدى. الەۋمەتتىك جەلىلەردە بەلسەندى. ەندى الداعى ماقساتى - قازاق تىلىندە ءان جازۋ.
- كاسىبي تۇردە انشىلىكپەن اينالىسامىن. قازاق تىلىندە ءان ايتۋدى قالايمىن. دەگەنمەن اۋەلى قازاق ءتىلىن تولىق ۇيرەنگىم كەلەدى، جازۋ مەن وقۋدى مەڭگەرۋىم قاجەت. سودان سوڭ قازاقشا اندەر جازا الامىن دەپ ويلايمىن. قازىر قازاقشا سويلەيمىن، دەگەنمەن دەڭگەيىم اسا جاقسى ەمەس. مەنىڭ قازاقستانعا كەلىپ، قازاق تىلىندە سۇحبات بەرۋىم ءتىل ۇيرەنۋىمە ۇلكەن تاجىريبە بولادى دەپ سەنەمىن، - دەپ تۇيىندەدى اڭگىمەسىن نەسليحان وزتۇرىك.
اۆتور
ماديار تولەۋوۆ