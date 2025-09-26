الداعى 5 جىلدا 1 ميلليون ادام جاساندى ينتەللەكت داعدىلارىنا ۇيرەنەدى - ماديەۆ
استانا. KAZINFORM - الداعى 5 جىلدا 1 ميلليون ادام جاساندى ينتەللەكت داعدىلارىنا ۇيرەنەدى. بۇل تۋرالى ماجىلىستە ءوتىپ جاتقان پارلامەنتتىك تىڭدالىمدا سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى جاسلان ماديەۆ ايتتى.
- بيىل ۇلتتىق جاساندى ينتەللەكت پلاتفورماسى ىسكە قوسىلدى. ول ارقىلى قۇرىلىمدالعان دەرەكتەر بازاسىنا، ەسەپتەۋ قۋاتتارىنا جانە ۇلكەن تىلدىك مودەلدەرگە قولجەتىمدىلىك بولادى. پلاتفورما باعدارلامالاۋ داعدىلارىنسىز جاساندى ينتەللەكت اگەنتتەرىن ازىرلەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. الدىمىزدا 5 جىل ىشىندە 1 ميلليون ادامدى جاساندى ينتەللەكت داعدىلارىنا ۇيرەتۋ ماقساتى تۇر، - دەدى ول.
ونىڭ، اتاپ وتۋىنشە، ءبىلىم بەرۋ باستامالارى مەكتەپ وقۋشىلارىن، ستۋدەنتتەردى، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردى، بيزنەستى جانە بارلىق قالاۋشىلاردى قامتيدى.
- ادام كاپيتالىن جانە يننوۆاتسيالىق كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ ءۇشىن قازاقستاندا تۇراقتى ستارتاپ-ەكوجۇيە قالىپتاسىپ كەلەدى. Astana Hub-تا جىلدىق تابىسى 1,5 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن 1700 دەن استام قاتىسۋشى بار. بۇل كورسەتكىش 5 جىل ىشىندە 40 ەسەگە ءوستى. بۇگىندە Astana Hub ەلىمىزدىڭ 20 وڭىرىندە جۇمىس ىستەيدى، - دەپ اتاپ ءوتتى جاسلان ماديەۆ.
ايتا كەتەيىك، تىڭدالىم بارىسىندا ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ زاڭنامانى ج ي- تەحنولوگيالاردىڭ دامۋىنا بەيىمدەمەۋدىڭ سالدارى تۋرالى پايىمىن ءبىلدىردى.