    17:44, 26 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    الداعى 5 جىلدا 1 ميلليون ادام جاساندى ينتەللەكت داعدىلارىنا ۇيرەنەدى - ماديەۆ

    استانا. KAZINFORM - الداعى 5 جىلدا 1 ميلليون ادام جاساندى ينتەللەكت داعدىلارىنا ۇيرەنەدى. بۇل تۋرالى ماجىلىستە ءوتىپ جاتقان پارلامەنتتىك تىڭدالىمدا سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى جاسلان ماديەۆ ايتتى.

    Бәстесуге дайынмын – Жаслан Мәдиев журналистерді интернет бағасы арзандағанына сендіре алмай кетті
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    - بيىل ۇلتتىق جاساندى ينتەللەكت پلاتفورماسى ىسكە قوسىلدى. ول ارقىلى قۇرىلىمدالعان دەرەكتەر بازاسىنا، ەسەپتەۋ قۋاتتارىنا جانە ۇلكەن تىلدىك مودەلدەرگە قولجەتىمدىلىك بولادى. پلاتفورما باعدارلامالاۋ داعدىلارىنسىز جاساندى ينتەللەكت اگەنتتەرىن ازىرلەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. الدىمىزدا 5 جىل ىشىندە 1 ميلليون ادامدى جاساندى ينتەللەكت داعدىلارىنا ۇيرەتۋ ماقساتى تۇر، - دەدى ول.

    ونىڭ، اتاپ وتۋىنشە، ءبىلىم بەرۋ باستامالارى مەكتەپ وقۋشىلارىن، ستۋدەنتتەردى، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردى، بيزنەستى جانە بارلىق قالاۋشىلاردى قامتيدى.

    - ادام كاپيتالىن جانە يننوۆاتسيالىق كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ ءۇشىن قازاقستاندا تۇراقتى ستارتاپ-ەكوجۇيە قالىپتاسىپ كەلەدى. Astana Hub-تا جىلدىق تابىسى 1,5 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن 1700 دەن استام قاتىسۋشى بار. بۇل كورسەتكىش 5 جىل ىشىندە 40 ەسەگە ءوستى. بۇگىندە Astana Hub ەلىمىزدىڭ 20 وڭىرىندە جۇمىس ىستەيدى، - دەپ اتاپ ءوتتى جاسلان ماديەۆ.

    ايتا كەتەيىك، تىڭدالىم بارىسىندا ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ زاڭنامانى ج ي- تەحنولوگيالاردىڭ دامۋىنا بەيىمدەمەۋدىڭ سالدارى تۋرالى پايىمىن ءبىلدىردى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
