الداعى 2026 -جىلى اۆتوماتتاندىرىلعان «سالىق ءاميانى» ىسكە قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا «سالىق ءاميانى» قۇرالى قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن باياندادى.
- 2026 -جىلى زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن ءبىرىڭعاي جەكە كابينەتتە جەكە تۇلعالار مەن جەكە كاسىپكەرلەرگە ارنالعان «سالىق ءاميانىنا» ۇقساس تەتىكتى ىسكە قوسامىز. سالىق تولەۋشى تولەمدەردىڭ اۆتوماتتى تۇردە شەشىلۋ ءتۇرىن تاڭداي الادى جانە ەسەپتەن شىعارۋ باسىمدىقتارىن رەتتەي الادى، - دەدى ول.
ال «كالكۋلياتور» قوسىمشاسى سالىق تولەۋشىگە ونلاين-كومەكشى قىزمەتىن كورسەتپەك. بۇل قۇرال وڭتايلى ۇيىمدىق- قۇقىق تۋرالى، سالىق سالۋدىڭ قولايلى رەجيمى تۋرالى، ەسەپتىلىك تىزبەسى مەن تاپسىرۋ جانە تولەۋ مەرزىمدەرى تۋرالى، ءوز مىندەتتەمەلەرىن تىركەۋ مەن ورىنداۋدىڭ تۇسىنىكتى باعىتى تۋرالى پايدالى كەڭەس بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىنگى ۇكىمەت وتىرىسىندا ميكرو جانە شاعىن بيزنەستى قولداۋ شارالارىن تالقىلانىپ جاتىر.