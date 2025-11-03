الداعى 1-قاڭتاردان باستاپ زەينەتاقى اكتيۆتەرىن باسقارۋ ءتارتىبى وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەرىنە باعالى قاعازدار نارىعى جانە زەينەتاقىمەن قامسىزداندىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» 2025 -جىلعى 16-قازانداعى 67-قاۋلىنى قابىلدادى.
- قاۋلىدا 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ باسقارۋشى كومپانيالاردىڭ قىزمەتىن باعالاۋ جۇيەسىنىڭ ورتاشا سارالانعان ناتيجەلەردەن كومپوزيتتىك يندەكستەر (بەنچماركتار) بويىنشا باعالاۋعا ءوتۋى كوزدەلگەن. كومپوزيتتىك يندەكستەر قازاقستاندىق قور نارىعىنىڭ جانە الەمدىك قارجى الاڭدارىنىڭ يندەكستەرىن قامتيدى، بۇل جاھاندىق ەكونوميكالىق ۇردىستەردى ەسكەرە وتىرىپ، باسقارۋ ناتيجەلەرىن وبەكتيۆتى باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ حابارلاماسىندا.
سونىمەن قاتار، باسقارۋشى كومپانيالاردىڭ تاۋەكەل دەڭگەيى، كىرىستىلىگى جانە ينۆەستيتسيالاۋ مەرزىمى بويىنشا ەرەكشەلەنەتىن ينۆەستيتسيالىق ستراتەگيالاردى ۇسىنۋ مۇمكىندىگى كوزدەلگەن. بۇل سالىمشىلارعا جەكە قالاۋى مەن رۇقسات ەتىلگەن تاۋەكەل دەڭگەيىن باسشىلىققا الا وتىرىپ، ءتيىستى ينۆەستيتسيالىق بەيىندى دەربەس تاڭداۋعا، سونداي-اق زەينەتاقى اكتيۆتەرىن ءار ءتۇرلى ينۆەستيسيالىق ستراتەگيالارى بار ءتۇرلى باسقارۋشىلارعا باسقارۋعا بەرۋ ارقىلى ءارتاراپتاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- قاۋلىدا زەينەتاقى اكتيۆتەرىن ينۆەستيتسيالاۋ ءۇشىن قولجەتىمدى قارجى قۇرالدارىنىڭ تىزبەسى كەڭەيتىلدى، سونداي-اق ءاربىر ينۆەستيسيالىق ستراتەگيانىڭ ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، ينۆەستيسيالاۋدىڭ ءتيىستى ليميتتەرى بەلگىلەندى. بۇل باسقارۋشى كومپانيالارعا پورتفەلدى ءارتاراپتاندىرۋعا جانە ينۆەستيتسيالىق تاۋەكەلدەردى ازايتۋعا كوبىرەك مۇمكىندىكتەر بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
باسقارۋشى كومپانيانىڭ زەينەتاقى اكتيۆتەرىن ۇلتتىق بانكىنىڭ باسقارۋىنا ەرىكتى تۇردە قايتارۋ مۇمكىندىگى قوسىمشا كوزدەلگەن.
- قابىلدانعان شارالار زەينەتاقى اكتيۆتەرىنىڭ ۇزاق مەرزىمدى كىرىستىلىگىنىڭ وسۋىنە، باسقارۋداعى اشىقتىق پەن يكەمدىلىكتىڭ ارتۋىنا، سونداي-اق جەكە باسقارۋشىلار اراسىندا باسەكەلەستىك ورتانىڭ قۇرىلۋىنا اكەلەدى دەپ كۇتىلۋدە، بۇل نەگىزىندە زەينەتاقى اكتيۆتەرىن تيىمدىرەك ينۆەستيتسيالاۋعا ىقپال ەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.