العاشقى اسكەري دايىندىق ءپانىن وقىتۋ ءتارتىبى وزگەرتىلدى
استانا. KAZINFORM - قورعانىس ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن العاشقى اسكەري دايىندىق ءپانىن وقىتۋ ەرەجەلەرىنە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى.
قۇجاتقا سايكەس، 2026-جىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ العاشقى اسكەري دايىندىق جالپى ورتا، تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا مىندەتتى وقۋ ءپانى رەتىندە ەنگىزىلەدى.
باعدارلاما (ءپان) - جاستاردى اسكەري قىزمەتكە دايىنداۋعا جانە اسكەرگە دەيىنگى جاستاردى اسكەري-پاتريوتتىق رۋحتا تاربيەلەۋگە باعىتتالادى. ونىڭ قۇرامىنا تەوريالىق جانە پراكتيكالىق دايىندىق، وقۋ-دالالىق (لاگەرلىك) جيىندار وتكىزۋ، سونداي-اق ءارتۇرلى دەڭگەيدەگى (اۋداندىق، وبلىستىق، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالا جانە استانا دەڭگەيىندە) العاشقى اسكەري دايىندىق بويىنشا جارىستار وتكىزۋ كىرەدى.
ءپاننىڭ نەگىزگى ماقساتى - اسكەري ىستەردىڭ باستاپقى داعدىلارىن مەڭگەرۋ، دەنە توزىمدىلىگىن، مورالدىق-پسيحولوگيالىق تۇراقتىلىقتى جانە اسكەري بورىشتى ورىنداۋعا دايىندىعىن دامىتۋ، سونداي-اق وقۋشىلاردا وتانسۇيگىشتىك سەزىمىن قالىپتاستىرۋ.
ءپاننىڭ نەگىزگى مىندەتتەرى:
- وقۋشىلاردا وتان الدىنداعى جوعارى جاۋاپكەرشىلىك سەزىمىن، مەملەكەتتىك رامىزدەرگە، اسكەر جانە اسكەري قىزمەتكە قۇرمەت پەن اسكەري-پاتريوتتىق تاربيەنى قالىپتاستىرۋ؛
- اسكەري قىزمەتكە دايىندىق، اسكەري ءىستىڭ نەگىزدەرىن، ساپتىق، اتىس، تاكتيكالىق جانە اسكەري-مەديتسينالىق دايىندىقتى مەڭگەرۋ؛
- كۇيزەلىسكە توزىمدىلىك، ءتوزىم، ۇيىمداسا ءبىلۋ، ءتارتىپ، فيزيكالىق جانە پسيحولوگيالىق قاسيەتتەردى دامىتۋ؛
- جاستاردىڭ اسكەري قىزمەتكە قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋ جانە تاجىريبەگە باعىتتالعان وقىتۋ ارقىلى اسكەري ماماندىقتىڭ نەگىزدەرىن مەڭگەرۋگە جاعداي جاساۋ.
ساباقتار اسكەرگە دەيىنگى جاستاعى وقۋشىلارمەن نەگىزگى ورتا ءبىلىم بەرۋ بازاسىندا وتكىزىلەدى. بۇل ءپان جالپى ورتا، تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن جۇزەگە اسىراتىن (ارنايى ۇيىمداردان باسقا) بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىندا، مەنشىك نىسانى مەن ۆەدومستۆولىق باعىنىستىلىعىنا قاراماستان جۇرگىزىلەدى. ءپاندى العاشقى اسكەري دايىندىق مۇعالىمى وقىتادى.
ساباق اپتاسىنا كەمىندە ءبىر رەت وتكىزىلەدى. مەكتەپتە بۇل پانگە 64 وقۋ ساعاتى بولىنەدى:
- 10-سىنىپتا كەمىندە 30 ساعات؛
- 11-سىنىپتا كەمىندە 32 ساعات.
تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ وشاقتارىندا كەمىندە 136 وقۋ ساعاتى، ونىڭ ىشىندە كەمىندە 30 ساعاتى وقۋ-دالالىق ساباقتارعا بولىنەدى. ساباق ۇلدار مەن قىزدارعا بىرگە وتكىزىلەدى، ءبىراق «مەديتسينالىق ءبىلىمنىڭ نەگىزدەرى» ءبولىمى قىزدارعا جەكە ۇيىمداستىرىلادى جانە ونى مەديتسينا قىزمەتكەرى جۇرگىزەدى. ودان بولەك، ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى اسكەري-پاتريوتتىق جۇمىس جوسپارىن ازىرلەۋى ءتيىس. وعان اسكەري قىزمەتشىلەر جانە ارداگەرلەرمەن كەزدەسۋلەر، اسكەري بولىمدەرگە ەكسكۋرسيا، اسكەري-پاتريوتتىق كلۋبتار مەن جارىستارعا قاتىسۋ جاتادى.
بۇيرىق 2025-جىلعى 21-قاراشادان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
جىل باسىندا العاشقى اسكەري دايىندىق ءپانى مۇعالىمدەرىنىڭ مارتەبەسى ارتاتىنى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.