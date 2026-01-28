العاش رەت كونستيتۋتسيادا «زياتكەرلىك مەنشىك» ۇعىمى پايدا بولادى - باقىت نۇرمۇحانوۆ
استانا. KAZINFORM - شىعارماشىلىق ەركىندىك قۇقى جاڭاشا سيپاتقا يە بولادى. بۇل تۋرالى بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ ءمالىم ەتتى.
- ءسوز بوستاندىعى مەن شىعارماشىلىق ەركىندىك قۇقى جاڭاشا سيپاتقا يە بولىپ، ونىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرى كورسەتىلدى. العاش رەت كونستيتۋتسيادا «زياتكەرلىك مەنشىك» ۇعىمى پايدا بولادى. بۇل قۇقىقتى تولىققاندى جۇزەگە اسىرۋ دەموكراتيالىق جانە قۇقىقتىق دامۋ جولىنا تۇسكەن مەملەكەتتە تۇلعانىڭ ەركىن دامۋىنىڭ بىردەن-ءبىر العىشارتى ەكەنى بارشاعا ايان، - دەدى باقىت نۇرمۇحانوۆ.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ (كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا) ءتورتىنشى وتىرىسى ءوتتى.
Kazinform اگەنتتىگىنىڭ سايتىندا ادەتتەگىدەي وتىرىستان تىكەلەي ەفير ۇيىمداستىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مەملەكەتتىك رامىزدەر تۋرالى كونستيتۋتسيالىق ەرەجەلەردى جەتىلدىردى.