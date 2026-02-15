البەرت راۋ: الاتاۋ - قازاقستاننىڭ جاڭا «جەدەل داميتىن قالاسى»
استانا. KAZINFORM - ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى البەرت راۋ جاڭا كونستيتۋتسياداعى «جەدەل داميتىن قالا» تۇجىرىمداماسى مەن الاتاۋ قالاسىنىڭ ەرەكشە ستاتۋسىن ءتۇسىندىردى.
- قازىرگى كونستيتۋتسيادا استانا حالىقارالىق قارجى ورتالىعى ءۇشىن ارنايى قۇقىقتىق رەجيم قاراستىرىلعان. بۇل رەجيمنىڭ باستى ەرەكشەلىگى - ارنايى سوت جۇيەسى مەن قۇقىقتىق ستاندارتتار. جاڭا زاڭ جوباسى وسى نورمانى الاتاۋ قالاسىنا دا كەڭەيتۋدى كوزدەيدى، - دەدى دەپۋتات «رەفەرەندۋم-2026» ونلاين مارافونىندا.
ول الاتاۋ قالاسىنىڭ ستاتۋسىن بەلگىلەۋدىڭ مۇلدە جاڭا باستاما ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قالا اكىمشىلىگى مەن جوعارعى كەڭەس پرەمەر-ءمينيستردىڭ باسشىلىعىمەن حالىقارالىق تاجىريبەگە سۇيەنە وتىرىپ جۇمىس ىستەيتىن بولادى. قالانىڭ ىشكى ەرەجەلەرى حالىقارالىق ستاندارتتار مەن ۇزدىك پراكتيكالارعا ساي جاسالادى، - دەدى البەرت راۋ.
دەپۋتات قالانىڭ ەكونوميكالىق ماڭىزدىلىعىن دا ءتۇسىندىردى.
- الاتاۋ تەك جاڭا قالا ەمەس، بۇل ينۆەستيتسيالار مەن تەحنولوگيالار ورتالىعى بولادى. وندا ەرەكشە ۆاليۋتالىق جۇيە، جاڭا تەحنولوگيالار، قارجى قىزمەتتەرى، كريپتوۆاليۋتا، اۆتونومدى كولىكتەرگە ارنالعان ارنايى ەرەجەلەر قاراستىرىلعان. ەكولوگيالىق تالاپتار دا ۇلتتىق ستاندارتتاردان تومەن بولمايدى، قوقىس تەك بولشەكتەپ جينالادى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار البەرت راۋ الاتاۋ جوباسىنىڭ تاريحي ءمانىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل قالا استانانىڭ دامۋ جولىن قايتالايدى. ءبىز استانانى جاقسى كورەمىز، ءبىراق ەلىمىزگە باتىل ءارى جاڭا جوبالار قاجەت. الاتاۋ قازاقستاننىڭ قازىرگى جانە بولاشاق كارتاسىندا جاڭا جۇلدىزعا اينالۋى مۇمكىن، - دەدى دەپۋتات.
اۆتور
ۆەنەرا جولامان قىزى