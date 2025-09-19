ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:30, 19 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    البانيانىڭ ج ي ءمينيسترى پارلامەنتتە العاش رەت ءسوز سويلەدى

    استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن قۇرىلعان البانيا ءمينيسترى بەيسەنبى كۇنى پارلامەنتتە دەبيۋت جاسادى، دەپ حابارلايدى Balkan Insight.

    ИИ-министр Албании впервые выступила в парламенте
    Фото: Facebook/Edi Rama

    پرەمەر-مينيستر ەدي راما بوتتى ءوز ۇكىمەتىنىڭ اشىقتىق پەن يننوۆاتسياعا ۇمتىلۋىنىڭ سيمۆولى رەتىندە تانىستىردى.

    - مەن مۇندا ادامداردى الماستىرۋ ءۇشىن ەمەس، ولارعا كومەكتەسۋ ءۇشىن كەلدىم. ءيا، مەنىڭ ازاماتتىعىم جوق، مەندە جەكە امبيتسيالار مەن مۇددەلەر دە جوق، - دەپ مالىمدەدى بوت پارلامەنتكە ارناعان سوزىندە.

    الايدا وپپوزيتسيالىق دەپۋتاتتار ج ي ۇيىمى تاريحي ءتورتىنشى مەرزىمگە بيلىككە ورالعان رامانىڭ ناشار باسقارۋىن جاسىرۋ ءۇشىن جاسالعان ءتۇتىن ەكرانى بولعانىن مالىمدەپ، اشۋلاندى.

    - شىندىق مىنادا - ەدي رامانىڭ «ديەللاسى»-ناسيحاتتىق قيال. سىبايلاس جەمقورلىق پەن ۇيىمداسقان قىلمىس - بۇل شىندىق. ديەللا - بۇل كورىنىس ەمەس، ۇكىمەت كۇندەلىكتى جاسايتىن وراسان زور ۇرلىقتاردى جاسىراتىن ۆيرتۋالدى قاسبەت، - دەپ مالىمدەدى وپپوزيتسيالىق دەموكراتيالىق پارتيانىڭ دەپۋتاتى گازمەنت باردي.

    وتكەن اپتادا البانيادا مەملەكەتتىك ساتىپ الۋلاردى قاداعالايتىن جاساندى ينتەللەكت- مينيستر قىزمەتكە كىرىستى. ول diella دەپ اتالادى (البان تىلىندە «كۇن» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى).

    جاساندى ينتەللەكتتىڭ اۆاتارىندا ءداستۇرلى البان كيىمىندەگى جاس قىز بەينەلەنگەن.

    پرەمەر-مينيستر ەدي رامانىڭ ايتۋىنشا، البانيا مەملەكەتتىك تەندەرلەرى %100 سىبايلاس جەمقورلىقتان ارىلعان ەلگە اينالادى. بارلىق مەملەكەتتىك قاراجات اشىق ءارى تولىقتاي باقىلاۋدا بولادى.

    جاساندى ينتەللەكت Diella البان حالقىن جاقسى تانيدى. ول قازىردىڭ وزىندە ۇلتتىق ەلەكتروندى مەملەكەتتىك قىزمەتتەر جۇيەسى - e-Albania-نى باسقارىپ وتىر.

    بۇعان دەيىن قىتاي ەنەرگەتيكا سالاسىنا جاساندى ينتەللەكت (ج ي) تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋدى جەدەلدەتۋ جوسپارىن ۇسىنعانىن جازعان بولاتىنبىز.

    اۆتور

    زارينا تۋعانبايەۆا

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
