البانيانىڭ ج ي ءمينيسترى پارلامەنتتە العاش رەت ءسوز سويلەدى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن قۇرىلعان البانيا ءمينيسترى بەيسەنبى كۇنى پارلامەنتتە دەبيۋت جاسادى، دەپ حابارلايدى Balkan Insight.
پرەمەر-مينيستر ەدي راما بوتتى ءوز ۇكىمەتىنىڭ اشىقتىق پەن يننوۆاتسياعا ۇمتىلۋىنىڭ سيمۆولى رەتىندە تانىستىردى.
- مەن مۇندا ادامداردى الماستىرۋ ءۇشىن ەمەس، ولارعا كومەكتەسۋ ءۇشىن كەلدىم. ءيا، مەنىڭ ازاماتتىعىم جوق، مەندە جەكە امبيتسيالار مەن مۇددەلەر دە جوق، - دەپ مالىمدەدى بوت پارلامەنتكە ارناعان سوزىندە.
الايدا وپپوزيتسيالىق دەپۋتاتتار ج ي ۇيىمى تاريحي ءتورتىنشى مەرزىمگە بيلىككە ورالعان رامانىڭ ناشار باسقارۋىن جاسىرۋ ءۇشىن جاسالعان ءتۇتىن ەكرانى بولعانىن مالىمدەپ، اشۋلاندى.
- شىندىق مىنادا - ەدي رامانىڭ «ديەللاسى»-ناسيحاتتىق قيال. سىبايلاس جەمقورلىق پەن ۇيىمداسقان قىلمىس - بۇل شىندىق. ديەللا - بۇل كورىنىس ەمەس، ۇكىمەت كۇندەلىكتى جاسايتىن وراسان زور ۇرلىقتاردى جاسىراتىن ۆيرتۋالدى قاسبەت، - دەپ مالىمدەدى وپپوزيتسيالىق دەموكراتيالىق پارتيانىڭ دەپۋتاتى گازمەنت باردي.
وتكەن اپتادا البانيادا مەملەكەتتىك ساتىپ الۋلاردى قاداعالايتىن جاساندى ينتەللەكت- مينيستر قىزمەتكە كىرىستى. ول diella دەپ اتالادى (البان تىلىندە «كۇن» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى).
جاساندى ينتەللەكتتىڭ اۆاتارىندا ءداستۇرلى البان كيىمىندەگى جاس قىز بەينەلەنگەن.
پرەمەر-مينيستر ەدي رامانىڭ ايتۋىنشا، البانيا مەملەكەتتىك تەندەرلەرى %100 سىبايلاس جەمقورلىقتان ارىلعان ەلگە اينالادى. بارلىق مەملەكەتتىك قاراجات اشىق ءارى تولىقتاي باقىلاۋدا بولادى.
جاساندى ينتەللەكت Diella البان حالقىن جاقسى تانيدى. ول قازىردىڭ وزىندە ۇلتتىق ەلەكتروندى مەملەكەتتىك قىزمەتتەر جۇيەسى - e-Albania-نى باسقارىپ وتىر.
بۇعان دەيىن قىتاي ەنەرگەتيكا سالاسىنا جاساندى ينتەللەكت (ج ي) تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋدى جەدەلدەتۋ جوسپارىن ۇسىنعانىن جازعان بولاتىنبىز.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا