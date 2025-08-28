الاياقتىقتان زارداپ شەككەن ازاماتتارعا قاراجاتتى قايتارۋ ءىسى جەڭىلدەيدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق بانكى قارجى نارىعىنداعى الاياقتىق وپەراتسيالارعا قارسى ءىس-قيمىل شارالارىن كۇشەيتۋگە، ۇلتتىق انتيفرود-ورتالىقتىڭ فۋنكتسيونالىن كەڭەيتۋگە، الاياقتىق ارەكەتتەردەن زارداپ شەككەن ازاماتتارعا قاراجاتتى قايتارۋ ءىسىن جەڭىلدەتۋگە باعىتتالعان زاڭنامالىق تۇزەتۋلەر قابىلدانعانىن حابارلادى.
ەندى الاياقتىق بەلگىسى بار ترانزاكسيالار بويىنشا بۇعاتتالعان قاراجاتتى پروكۋروردىڭ سانكسياسىمەن تەرگەۋ ورگاندارىنا حابارلاۋ ارقىلى قايتارۋعا بولادى (بۇرىن سوت شەشىمى قاجەت بولعان). بۇدان باسقا، ۇلتتىق انتيفرود-ورتالىقتا زاڭسىز وپەراتسيالارعا تارتىلعان كۇدىكتى تولەم كارتالارى مەن ەلەكتروندىق اميانداردىڭ دەرەكقورى قۇرىلادى.
سونىمەن قاتار، بانكتىك شوتى الاياقتىق كۇدىككە بايلانىستى بۇعاتتالعان تۇلعالار ءۇشىن زەينەتاقى، شاكىرتاقى، جاردەماقى نەمەسە جالاقى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلاتىن الەۋمەتتىك تولەمدەر مەن وزگە دە اقشا اۋدارىمدارىنا قولجەتىمدىلىك ساقتالادى.
قارجى ۇيىمدارى كۇدىكتى وپەراتسيالارعا ساپالى تالداۋ جۇرگىزۋى ءۇشىن الاياقتىق بەلگىسى بار ترانزاكسيالاردى بۇعاتتاۋ مەرزىمى 3 جۇمىس كۇنىنەن 5 جۇمىس كۇنىنە دەيىن ۇزارتىلدى.
سونداي-اق قازاقستاندا «دروپپەرلىك» ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىكتى ەنگىزۋ، ياعني بانك كارتاسىنىڭ نەمەسە شوت دەرەكتەرىن الاياقتارعا بەرۋ - ماڭىزدى زاڭنامالىق نورما سانالادى.
- بۇل وزگەرىستەر الداۋ ارەكەتتەرىنە تەزىرەك جاۋاپ بەرۋگە، الاياقتىقپەن، ەسىرتكى ساۋداسىمەن، قارجى پيراميدالارىمەن جانە زاڭسىز ويىن بيزنەسىمەن ءتيىمدى كۇرەسۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - قازاقستاندا الاياقتىق جانە وزگە دە زاڭسىز وپەراتسيالارعا قارسى ءىس-قيمىلدىڭ ءتيىمدى جۇيەسىن قۇرۋ، وسى قاۋىپ-قاتەرلەرگە الدىن الا شارا قابىلداۋ» - دەپ وتەدى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بەرىك شولپانقۇلوۆ.
بۇدان باسقا، ۇلتتىق انتيفرود-ورتالىق ءوز بازاسىن باس پروكۋراتۋرامەن، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىمەن، سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگىمەن جانە موبيلدى وپەراتورلارمەن بىرىكتىرەدى.
انتيفرود-ورتالىقتى دامىتۋدىڭ كەلەسى كەزەڭى بانكتىك قوسىمشالارداعى كۇدىكتى بەلسەندىلىكتى انىقتايتىن جانە بانكارالىق دەڭگەيدە كۇماندى اۋدارىمداردى بۇعاتتايتىن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن ەنگىزۋ بولادى.
قازىر ۇلتتىق بانكتىڭ انتيفرود-ورتالىعىنا بانكتەر، ميكروقارجى ۇيىمدارى، تەلەكوم-وپەراتورلار مەن مەملەكەتتىك ورگانداردى قوسا العاندا 200 دەن استام قاتىسۋشى قوسىلعان. 80 مىڭنان استام وقيعا تىركەلدى، سونىڭ ناتيجەسىندە 3 ميلليارد تەڭگە بۇعاتتالدى. ۇلتتىق بانكتىڭ انتيفرود-ورتالىعى 2024-جىلى ىسكە قوسىلدى.
ايتا كەتەيىك، استانادا ەكى الاياق ازامات بىرنەشە جىل بويى ءوزىن مەملەكەتتىك باعدارلاما وكىلى رەتىندە كورسەتىپ، ادامداردى الداپ كەلگەنى بەلگىلى بولدى.
ينتەرنەتتەگى الاياقتاردان قالاي قورعانۋعا بولاتىنىن جازعان ەدىك.