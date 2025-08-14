الاياقتىق بابى بويىنشا ىزدەۋدە بولعان NEF Qazaqstan باسشىسى ۇستالدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ىزدەۋدە بولعان NEF Qazaqstan باسشىسى تارىك ۆولكان وسكايدىڭ ۇستالعانىن راستادى.
بيىل ءساۋىر ايىندا الماتى قالاسى بوستاندىق اۋدانىنىڭ پوليتسيا باسقارماسى تۇركيالىق Nef قۇرىلىس حولدينگىنىڭ قازاقستاندىق وكىلدىگى - NEF Qazaqstan-نىڭ 52 جاستاعى باسشىسىنا قاتىستى الاياقتىق دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعاعانى بەلگىلى بولدى.
تارىك ۆولكانعا قاتىستى جولداعان ساۋالىمىزعا جاۋاپ بەرگەن ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ونىڭ ۇستالعانىن راستادى.
- الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى بۇل دەرەك بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 190-بابىنىڭ 4-بولىگى («الاياقتىق») بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىپ جاتىر. تەرگەۋ اياسىندا ءىستىڭ بارلىق ءمان-جايىن تولىق، جان-جاقتى جانە وبەكتيۆتى انىقتاۋ ءۇشىن شارالار قابىلدانىپ جاتىر. قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ (ق پ ك) 201-بابىنا سايكەس، سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ دەرەكتەرى جاريا ەتىلمەيدى، - دەلىنگەن ءىىم جاۋابىندا.
سونداي-اق ءى ءى م كۇدىكتىنى ەلگە ەكستراديتسيالاۋ ماسەلەسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋراتۋراسىنىڭ قۇزىرەتىندە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، 2022 -جىلى Astana International Exchange (AIX) الاڭى NEF Qazaqstan كومپانياسىنىڭ 6 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە العاشقى وبليگاتسيالارىن ورنالاستىرعانىن مالىمدەگەن بولاتىن. الايدا، 2023 -جىلى كومپانيا AIX پلاتفورماسىندا العاش رەت دەفولتقا جول بەردى - ول 4 ميلليارد تەڭگەدەن اساتىن نەگىزگى قارىزدى، سونداي-اق 402 ميلليون تەڭگە كولەمىندەگى كۋپوندىق تولەمدى وتەۋ بويىنشا ءوز مىندەتتەمەلەرىن ورىنداي الماعان.
بۇعان دەيىن باس پروكۋراتۋرا Astana LRT كومپانياسىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى تالعات ارداندى ەكستراديتسيالاۋ پروتسەسىنە قاتىستى رەسمي جاۋاپ بەردى.