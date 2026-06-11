الاياقتاردى قالاي اينالىپ وتۋگە بولادى - ساراپشى پىكىرى
استانا. KAZINFORM - سوڭعى ۋاقىتتا ينتەرنەت الاياقتارى جەكە دەرەكتەر مەن اككاۋنتتارعا قول جەتكىزۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرىن قولدانا باستاعان. وسىعان بايلانىستى زاڭگەر ابزال بەكبوسىنوۆ Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ باعدارلاماسىندا قاۋىپتىڭ نەگىزگى بەلگىلەرى مەن ساقتىق شارالارىن ءتۇسىندىردى.
- الاياقتاردىڭ ءادىسى بويىنشا پايدالانۋشىعا «Telegram قولداۋ قىزمەتىنەن» حابارلاما كەلەدى. وندا «ءسىزدىڭ اككاۋنتىڭىزدى جويۋ تۋرالى سۇراۋ ءتۇستى، ەگەر بۇل ءسىز بولماساڭىز، 24 ساعات ىشىندە مىنا باتىرمانى باسىپ، ارەكەتتى توقتاتىڭىز» دەپ جازىلادى. بۇل - پسيحولوگيالىق قىسىم. ادام اككاۋنتىنان ايىرىلىپ قالۋدان قورقىپ، اسىعىس شەشىم قابىلدايدى. سىلتەمەگە وتكەن كەزدە سىزدەن راستاۋ كودىن ەنگىزۋ سۇرالادى. كودتى جازعان ساتتە الاياقتار اككاۋنتىڭىزدى تولىق باقىلاۋعا الادى. ولار ءسىزدىڭ اتىڭىزدان جاقىندارىڭىزدان اقشا سۇراۋى نەمەسە جەكە دەرەكتەرىڭىزدى ءوز ماقساتتارىنا پايدالانۋى مۇمكىن، - دەدى سپيكەر.
مامان مۇنداي جاعدايعا تاپ بولعاندا بىردەن ارەكەت ەتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
- الدىمەن سكرينشوت جاساپ، كۇماندى سىلتەمەلەردى بۇعاتتاۋ كەرەك. ەكى فاكتورلى اۋتەنتيفيكاسيانى قوسۋ قاجەت. سونىمەن قاتار كيبەرپوليسياعا نەمەسە جەرگىلىكتى پوليسياعا جۇگىنۋ كەرەك. ەگەر بانك شوتتارىنا قاتىستى كۇمان تۋىنداسا، ولاردى دا بۇعاتتاعان ءجون، - دەدى ول.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا الاياقتىق تەك قاراپايىم تاسىلدەرمەن شەكتەلمەي، شەتەلدەن باسقارىلاتىن كۇردەلى كيبەرقىلمىس تۇرىنە اينالىپ وتىر.
- جاقىندا قازاقستاننىڭ ءى ءى م ۋكراينا پوليسياسىمەن بىرلەسىپ، وسىنداي قىلمىستىق توپتاردى انىقتاپ، قۇرىقتادى. سوندىقتان ينتەرنەت كەڭىستىگىندە بارىنشا ساق بولۋ قاجەت، - دەدى ابزال بەكبوسىنوۆ.