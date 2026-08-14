الماتىنىڭ بارلىق قىزمەتتەرى كۇشەيتىلگەن رەجيمگە كوشتى
الماتى. KAZINFORM - الماتى اكىمدىگى قالالىق قىزمەتتەردىڭ جۇمىسى مەن ەلەكترمەن جابدىقتاۋعا قاتىستى احۋال تۋرالى تۇسىنىكتەمە بەردى.
قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 14- تامىزدا ەلەكتر جەلىلەرىندە بولعان اپاتقا بايلانىستى قالادا سىرتقى ەلەكترمەن جابدىقتاۋ ۋاقىتشا ءوشىرىلدى. قازىر قالانىڭ باسىم بولىگىندە جارىق قايتا قوسىلدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا بارلىق قالالىق قىزمەتتەر كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر جانە قالانىڭ تىنىس-تىرشىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەتتى شارالار قابىلداندى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
سونداي-اق ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ وشۋىنە بايلانىستى مەتروپوليتەن جۇمىسى ۋاقىتشا توقتاعان. مەترو بەكەتتەرىندە ەلەكترمەن جابدىقتاۋ قالپىنا كەلتىرىلىپ، رەلستەرگە كەرنەۋ بەرىلگەنگە دەيىن كىرىپ-شىعۋ ۋاقىتشا جابىلدى. مەتروپوليتەن جۇمىسىنىڭ قايتا جاندانۋى تۋرالى قوسىمشا حابارلانادى.
قالا اكىمدىگى ستاسيونارلار مەن مەديسينالىق ۇيىمدار ۇزدىكسىز قىزمەت ەتۋ جوسپارىنا سايكەس جۇمىسىن جالعاستىرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. مەديسينالىق مەكەمەلەر رەزەرۆتىك ەلەكتر كوزدەرىمەن - ديزەلدى گەنەراتورلارمەن قامتاماسىز ەتىلگەن.
- ءبىرىنشى كەزەكتە رەزەرۆتىك قۋات كوزى رەانيماتسيالارعا، وپەراتسيالىق بولمەلەرگە، قابىلداۋ بولىمشەلەرىنە، ءومىردى قامتاماسىز ەتۋ جۇيەلەرىنە جانە باسقا دا اسا ماڭىزدى جابدىقتارعا بەرىلدى. شۇعىل مەديسينالىق كومەك بەكىتىلگەن تارتىپپەن كورسەتىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن اكىمدىك مالىمدەمەسىندە.
ودان بولەك جارىق بولماعان ۋاقىتتا «شىمبۇلاق» پەن «كوكتوبەدەگى» اسپالى ارقان جولداردىڭ جۇمىسى توقتاعان.
الماتى حالىقارالىق اۋەجايى جارىقتىڭ سونۋىنە قاراماستان، رەزەرۆتىك گەنەراتورلاردىڭ ارقاسىندا شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەگەنىن حابارلادى. اۋەجايدىڭ ۇزدىكسىز وپەراتسيالىق قىزمەتى قامتاماسىز ەتىلگەن.
ەسكە سالايىق، بۇگىن ساعات 14:38 شاماسىندا الماتى مەن الماتى وبلىسىنىڭ باسىم بولىگىندە جارىق ءوشتى.
الماتىدا جارىق وشۋىنە بايلانىستى 9 بالدىق كەپتەلىس پايدا بولدى.
سونداي-اق قالادا جارىق وشكەننەن كەيىن سۋ بەرۋ توقتادى.