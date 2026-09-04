الماتىلىقتار ءبىر جىلدا قايتا وڭدەۋگە 700 توننا كيىم وتكىزدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا «FABRIQA» جوباسى اياسىندا 2025 -جىلى شامامەن 700 توننا توقىما جينالدى.
جوبا اۆتورى دەنيس لەكومسيەۆ «FABRIQA» ماقساتى - الماتىدا توقىما ماتەريالدارىن جيناۋ، سۇرىپتاۋ جانە قايتا وڭدەۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ءوندىرىس 2025 -جىلدىڭ اقپان ايىندا گرانتسىز، جەكە ينۆەستيتسيانىڭ ەسەبىنەن ىسكە قوسىلعان. قالادا كيىم جيناۋعا ارنالعان جەكە كونتەينەرلەر جەلىسى، قويما، سۇرىپتاۋ مەن ءوندىرىس ورىندارى جۇمىس ىستەيدى.
ونىڭ سوزىنشە، ءبىر جارىم جىلداعى تاجىريبە الماتى تۇرعىندارىنىڭ قاجەتسىز كيىمدى قايتا وڭدەۋگە تاپسىرۋعا دايىن ەكەنىن كورسەتكەن.
- كەيبىر كونتەينەرلەر بوساعاننان كەيىن ءۇش-جەتى ساعاتتا قايتا تولىپ قالاتىن. ءبىز كيىمدەردى الىپ ۇلگەرمەي جاتتىق. ءبىر جارىم جىل ىشىندە تۇرعىندار كيىم اكەلۋدى توقتاتقان جوق. كەرىسىنشە، بوكستار تۋرالى كوبىرەك بىلگەن سايىن، ولار سوعۇرلىم تەز تولا باستادى. مەنىڭ ويىمشا، بۇل الماتىداعى قالدىق ماسەلەسىنە قاتىستى ەڭ جاقسى جاڭالىقتىڭ ءبىرى: قالادا سانالى تۇتىنۋ مادەنيەتى قالىپتاسقان، ولارعا تەك قالدىقتى قايدا اپارىپ تاپسىرۋ كەرەكتىگىن كورسەتىپ، جول نۇسقاۋ كەرەك، - دەدى دەنيس لەكومسيەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قوقىس سۇرىپتاۋ كەشەندەرىندە ادەتتە قاعاز، شىنى، مەتالل مەن پلاستيكتى ءبولىنىپ الادى دا، توقىما بۇيىمدارى سۇرىپتالمايدى. سوندىقتان ەڭ ءتيىمدى ءتاسىل - كيىمدى تۇرعىن ۇيلەردىڭ ماڭىندا بىردەن بولەك جيناۋ قاجەت.
- نەگىزگى مىندەت - زاتتى قايتا وڭدەۋ ەمەس، ونى قايتا پايدالانۋ مەن مۇمكىندىگىنشە ۇزاق قولدانۋ. قايتا وڭدەۋ - باسقا جولى قالماعاندا ىستەيتىن ەڭ سوڭعى امال. سوندىقتان سەكوند-حەند دۇكەندەردى، ايىرباستاۋ مەن جوندەۋدى دامىتۋ قازىرگى ۋاقىتتا اسا ماڭىزدى، - دەدى جوبا اۆتورى.
ەسكە سالايىق، قايتا وڭدەۋگە 131 مىڭ توننادان استام قالدىق جىبەرىلدى.