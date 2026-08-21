الماتىداعى كانە ۋەست كونسەرتى قالا ەكونوميكاسىنا 5 ميلليارد تەڭگە اكەلدى
استانا. قازاقپارات - 15- تامىزدا الماتىداعى ورتالىق ستاديوندا وتكەن امەريكالىق رەپەر YE (كانە ۋەست) كونسەرتىنە 31 مىڭعا جۋىق كورەرمەن جينالدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
قالا تۋريزم باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، كونسەرتتى تاماشالاۋ ءۇشىن الماتىعا 50-دەن استام ەلدەن شامامەن 7,7 مىڭ تۋريست كەلگەن. ونىڭ 2 مىڭعا جۋىعى قازاقستانعا ارنايى كونسەرت ءۇشىن كەلگەن شەتەلدىك جانكۇيەرلەر. كونسەرت وتكەن 13-16 -تامىز ارالىعىندا الماتىداعى قوناقۇيلەر مەن باسقا دا ورنالاستىرۋ ورىندارىنىڭ ورتاشا جۇكتەمەسى 98 پايىزعا جەتكەن.
ۆەدومستۆونىڭ باعالاۋىنشا، شەتەلدىك جانە ىشكى تۋريستەر اعىنى قالا ەكونوميكاسىنا شامامەن 5 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە اسەر ەتكەن. «YE كونسەرتى الماتىنىڭ تۋريزم سالاسىنداعى بيىلعى ماڭىزدى وقيعالاردىڭ بىرىنە اينالدى. حالىقارالىق دەڭگەيدەگى مۇنداي شارالار قالاعا تۋريست تارتۋمەن قاتار، قوناقۇي بيزنەسى مەن باسقا دا قىزمەت كورسەتۋ سالالارىنىڭ بەلسەندىلىگىن ارتتىرادى. بۇل الماتىنىڭ ءىرى حالىقارالىق جوبالاردى وتكىزۋگە مۇمكىندىگى جوعارى ەكەنىن كورسەتتى»، - دەدى تۋريزم باسقارماسىنىڭ باسشىسى عاليا توقسەيىتوۆا.