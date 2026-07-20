KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتىداعى اپتاپ ىستىق رەكورد جاڭارتتى

    استانا. KAZINFORM - الماتىدا بىرنەشە كۇن بويى قالىپتان تىس جوعارى تەمپەراتۋرا بايقالدى. 16-18-شىلدە ارالىعىندا قالا تەمپەراتۋرا رەكوردىن جاڭارتتى.

    Алматы қаласына жаңа мәртебе беріледі
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    الماتى جانە الماتى وبلىسى بويىنشا مەتەورولوگيالىق بولجام دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى داۋلەت كيسەبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، 16-شىلدەدە مەگاپوليستە ەڭ جوعارى تەمپەراتۋرا 38,0 گرادۋس سەلسيگە جەتتى. سول كۇنگە دەيىنگى رەكورد 1976 -جىلى 36,1 گرادۋس سەلسي بولدى.

    كەلەسى كۇنى، 17 -شىلدەدە، تەمپەراتۋرا 39,2 گرادۋس سەلسيگە جەتتى، بۇل 1945 -جىلى ورناتىلعان بۇرىنعى 37,4 گرادۋس سەلسيدەن اسىپ ءتۇستى. وسىلايشا، جاڭا رەكورد الدىڭعى رەكوردتان 1,8 گرادۋسقا جوعارى بولدى.

    18- شىلدەدە سىناپ باعاناسى 40,0 گرادۋس سەلسيگە دەيىن كوتەرىلدى. بۇل دا سول كۇنگى جاڭا تەمپەراتۋرا رەكوردى بولدى. الدىڭعى ماكسيمۋم - 39,7 گرادۋس سەلسي - 1997 -جىلدىڭ 18- شىلدەسىندە تىركەلگەن.

    19-شىلدەدە تەمپەراتۋرا 41,2 گرادۋس سەلسيگە جەتتى. الايدا، سول كۇنگى رەكورد ساقتالدى: 1997 -جىلدىڭ 19 -شىلدەسىندە الماتىدا 41,7 گرادۋس سەلسي تىركەلدى.

    داۋلەت كيسەبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، الماتىداعى ابسوليۋتتى ماكسيمالدى تەمپەراتۋرا 1983 -جىلى، اۋا 43,4 گرادۋس سەلسيگە دەيىن ىسىعان كەزدە تىركەلگەن.

    بۇعان دەيىن قازگيدرومەت شىلدە ايىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 45+ گرادۋسقا دەيىن جەتەتىنىن ەسكەرتكەن.

    قوعام الماتى جاڭالىقتارى
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور