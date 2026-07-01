الماتىدا ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى گيمناستيكا ورتالىعى سالىنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق گيمناستيكا فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى (FIG) موريناري ۆاتانابەمەن جانە ازيا گيمناستيكالىق وداعىنىڭ (AGU) پرەزيدەنتى ابدۋلراحمان ءال-شاتريمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەلىمىزدە گيمناستيكا سپورتى تۇرلەرىن دامىتۋ جانە ناسيحاتتاۋ بويىنشا ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ FIG جانە AGU ۇيىمدارىنىڭ قازاقستان گيمناستيكا فەدەراتسياسىنا كورسەتىپ كەلە جاتقان جان-جاقتى قولداۋىن جوعارى باعالادى.
- پرەزيدەنت بۇگىندە ەلىمىزدە گيمناستيكانىڭ بالالار مەن جاستار اراسىندا تانىمالدىلىعى ارتا تۇسكەنىن اتاپ ءوتتى. كوپتەگەن جەرگىلىكتى زالدارمەن قاتار، ۇلتتىق قۇراما جاتتىعاتىن جانە حالىقارالىق جارىستار ۇيىمداستىرىلاتىن ءۇش ارناۋلى كەشەن جۇمىس ىستەيدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بولەك، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن الماتى قالاسىندا ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى ءارى بىرەگەي گيمناستيكا ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ اۋقىمدى سپورت ءىس-شارالارىن وتكىزۋدە ايتارلىقتاي تاجىريبە جيناعانىنا توقتالدى.
مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزدىڭ سپورت سالاسىن دامىتۋ جانە ءىرى حالىقارالىق دودالاردى وتكىزۋ بويىنشا بىرلەسكەن باستامالاردى قاراستىرۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
موريناري ۆاتانابە مەن ابدۋلراحمان ءال-شاتري قازاقستان باسشىلىعىنىڭ كاسىبي جانە بۇقارالىق سپورتقا كورسەتىپ وتىرعان قولداۋىنا وڭ باعا بەردى.
مەيماندار ەلىمىزدىڭ داڭقىن الەمدىك ارەنالاردا اسقاقتاتىپ جۇرگەن قازاقستاندىق اتلەتتەردىڭ جەتىستىگىنە ەرەكشە نازار اۋداردى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندا جانە الەمدە گيمناستيكا سپورتىن دامىتۋعا سىڭىرگەن ەڭبەگى ءۇشىن حالىقارالىق گيمناستيكا فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى موريناري ۆاتانابەنى I دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن، ال ازيا گيمناستيكالىق وداعىنىڭ پرەزيدەنتى ابدۋلراحمان ءال-شاتريدى II دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى.