الماتىدا تۇراتىن جەرى جوق ادامدارعا رەيد جۇرگىزىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ۋچاسكەلىك پوليتسيا ينسپەكتورلارى بەلگىلى ءبىر تۇرعىلىقتى جەرى جوق ادامداردى انىقتاۋ بويىنشا پروفيلاكتيكالىق رەيدتەر وتكىزىپ جاتىر.
الماتى پوليتسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، رەيد بارىسىندا ازاماتتاردىڭ جەكە باسىن انىقتاپ، اقپاراتتىق ەسەپتەر بويىنشا تەكسەرەدى جانە قاجەت بولعان جاعدايدا ءتيىستى كومەككە باعىتتايدى.
جىل باسىنان بەرى «پانا» الەۋمەتتىك بەيىمدەۋ ورتالىعىنا 388 ادام جەتكىزىلدى. ونىڭ 54- ءى ودان ءارى كومەك الۋ ءۇشىن ورتالىقتا قالدى. قالعاندارى تەكسەرۋ مەن العاشقى مەديسينالىق قاراپ-تەكسەرۋدەن كەيىن ۇسىنىلعان كومەكتەن باس تارتقان.
- ۋچاسكەلىك ينسپەكتوردىڭ مىندەتى - كوشەدە جۇرگەن ادامدى انىقتاۋمەن عانا شەكتەلمەيدى. ونىڭ جەكە باسىن انىقتاپ، قانداي كومەككە مۇقتاج ەكەنىن ءتۇسىنۋ جانە نەگىز بولعان جاعدايدا ءتيىستى قىزمەتتەرگە باعىتتاۋ ماڭىزدى، - دەدى الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى قوعامدىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسىنىڭ باستىعى تيمۋر نوعايبايەۆ.
وسىلايشا، قوعامدىق قاۋىپسىزدىككە تونەتىن ىقتيمال قاتەرلەردىڭ الدىن الىپ، قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا دەر كەزىندە توسقاۋىل قويماق.
ەسكە سالا كەتسەك، اباي وبلىسىندا تۇنگى رەيد كەزىندە 409 جاسوسپىرىم پوليتسياعا جەتكىزىلدى.
اۆتورلار
قىرمىزى سكەندىر