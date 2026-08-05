الماتىدا تۇندە توبەلەس شىعارعان ءبىر توپ ازامات ۇستالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ اۋلاسىندا تۇنگى ۋاقىتتا بولعان جانجالدىڭ بەينەجازباسى تارادى.
وندا جەردە جاتقان ەكى جىگىتتى بىرنەشە ادامنىڭ اياۋسىز ۇرىپ جاتقانىن كورۋگە بولادى.
الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، وقيعا تۇركسىب اۋدانىندا 4 -تامىز كۇنى ساعات 03:50 بولعان. ءوزارا تانىس 5 ەر ادام سوزگە كەلىپ، بىلاپىت سوزدەر ايتىپ، جانجال شىعارعان جانە تۇرعىنداردىڭ تىنىشتىعىن بۇزعان.
- وقيعاعا قاتىسقان بارلىق ازاماتتىڭ جەكە باسى انىقتالىپ، جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ولاردىڭ ەكەۋىنە قوعامدىق ورىندا ماس كۇيىندە جۇرگەنى ءۇشىن اكىمشىلىك ايىپپۇل سالىندى. سونىمەن قاتار، بەس ازاماتتىڭ بارلىعىنا قاتىستى ۇساق بۇزاقىلىق دەرەگى بويىنشا اكىمشىلىك ماتەريالدار جيناقتالىپ، پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن سوتقا جولداندى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى مەتروسىندا توبەلەسكەندەرگە ايىپپۇل سالىندى.