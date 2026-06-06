الماتىدا سايىن كوشەسىنىڭ جالعاسى 8 جىلدان كەيىن اشىلدى
الماتى. KAZINFORM - سايىن كوشەسىن رىسقۇلوۆ داڭعىلىنان موڭكە بي كوشەسىنە دەيىن ۇزارتۋ جوباسى بويىنشا كولىك قوزعالىسى تەحنيكالىق تۇردە اشىلدى. جاڭا ۋچاسكەنىڭ ۇزىندىعى - 3,2 شاقىرىم.
جوبانى جۇزەگە اسىرۋ 2018 -جىلى باستالعان ەدى. جۇمىستار جەر تەلىمدەرىن ساتىپ الۋ جۇمىستارىنىڭ اياقتالۋىنا قاراي كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇرگىزىلدى. سوڭعى جەر تەلىمى 2025 -جىلى قازان ايىندا بوساتىلدى.
جول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسى وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، 20 -مامىرعا جوسپارلانعان قوزعالىستى اشۋ اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى كەيىنگە شەگەرىلدى. قولايسىز اۋا رايى 110 ك ۆ ەلەكتر بەرۋ جەلىسىن كوشىرۋ جۇمىستارىن كەشەۋىلدەتكەن.
- قازىرگى ۋاقىتتا جول بويىندا اسفالتبەتون جابىنىنىڭ تومەنگى قاباتى توسەلدى. نەگىزگى قۇرىلىس- مونتاج جۇمىستارى اياقتالعاننان كەيىن اسفالتتىڭ جوعارعى قاباتى توسەلەدى، - دەلىنگەن اكىمدىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان حابارلامادا.
سونىمەن بىرگە ۋچاسكەدە قوسالقى جولداردى، جۇرگىنشىلەر جولدارىن، ۆەلوسيپەد جولدارىن سالۋ جانە وعان ىرگەلەس اۋماقتاردى كوركەيتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا بارلىق قۇرىلىس- مونتاج جۇمىستارى تولىق اياقتالعانعا دەيىن بۇل ۋچاسكەدە جىلدامدىق شەگى 40 شاق/ساع بولىپ بەلگىلەندى.
جۇرگىزۋشىلەر جول بەلگىلەرىنىڭ تالاپتارىن جانە جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا ءتيىس.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا سايىن كوشەسىن ۇزارتۋ جۇمىسى نەگە كەشەۋىلدەپ جاتقانى جونىندە جازىپ ەدىك.