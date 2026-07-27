الماتىدا سايران كولىنە قۇياتىن وزەنگە لاس سۋ توگىلدى - ەكولوگتار جاۋاپ بەردى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا سايران كولىنىڭ سولتۇستىگىنە قاراي ۇلكەن الماتى وزەنىنىڭ ارناسىنا قالدىققا ۇقساس قويۋ قارا ءتۇستى سۋ توگىلگەن.
وقيعانىڭ بەينەجازباسى جەلىلەردە جاريالاندى. وندا الماتىلىقتار قارا ءتۇستى سۋدىڭ قايدان شىققانىن ءارى قۇرامىندا نە بار ەكەنىن تەكسەرۋدى تالاپ ەتتى.
ەكولوگيا جانە قورشاعان ورتا باسقارماسىنىڭ وكىلدەرى اۋەزوۆ اۋدانى اكىمدىگىمەن بىرلەسىپ، سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ جانە بوستاندىق اۋداندىق اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى اتالعان اۋماقتا تەكسەرۋ جۇرگىزگەنىن حابارلادى.
تەكسەرۋ ناتيجەسىندە انىقتالعان سۋ اعىنى — جاڭبىر مەن قار سۋىن، سونداي-اق باۋ-باقشا سۋاراتىن سۋدى اعىزۋعا ارنالعان سۋ قۇبىرىنىڭ جانە ارىق جەلىسىنىڭ ءبىر بولىگى ەكەنى بەلگىلى بولدى.
سونىمەن قاتار قورشاعان ورتانىڭ ىقتيمال لاستانۋىن بولدىرماۋ ماقساتىندا زەرتحانالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ ءۇشىن سۋ ۇلگىلەرى الىنعان.
- تەكسەرىس ناتيجەلەرى بويىنشا ەكولوگيالىق زاڭناما تالاپتارىنىڭ بۇزىلعانى انىقتالعان جاعدايدا قۇزىرەتتى ورگاندار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسى شەڭبەرىندە ءتيىستى شارالار قابىلدايتىن بولادى، - دەلىنگەن ەكولوگيا باسقارماسىنىڭ مالىمدەمەسىندە.