الماتىدا ەر ادامدى پىشاقتاپ، كولىگىن الىپ كەتكەن كۇدىكتى ۇستالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىنىڭ المالى اۋدانىندا اۆتوكولىكتى قايتا ساتۋ مامىلەسى كەزىندە جاسالعان قاراقشىلىق شابۋىل جەدەل تۇردە اشىلدى.
پوليتسيانىڭ الدىن الا مالىمەتىنشە، ەكى ازامات اۆتوكولىككە قاتىستى مامىلەنىڭ شارتتارىن تالقىلاۋ ءۇشىن كەزدەسكەن. الايدا كەلىسسوز بارىسىندا ولاردىڭ اراسىندا جانجال شىعىپ، سوڭى اۋىر قىلمىسقا ۇلاسقان.
تەرگەۋ دەرەگىنە قاراعاندا، كۇدىكتى جابىرلەنۋشىنىڭ بانك كارتاسىندا قوماقتى قاراجات بار ەكەنىن ءبىلىپ، وعان پىشاق جاراقاتىن سالعان. كەيىن جابىرلەنۋشىنىڭ اۆتوكولىگىن يەمدەنىپ، وقيعا ورنىنان بوي تاسالاعان. زارداپ شەككەن ازامات شۇعىل تۇردە اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. قازىر وعان قاجەتتى مەديسينالىق كومەك كورسەتىلىپ جاتىر.
وقيعا تۋرالى حابار تۇسكەن بويدا الماتى اۋماعىندا «ۇستاۋ» ارنايى جوسپارى ەنگىزىلدى. بارلىق پاترۋلدىك جاساققا كۇدىكتىنى انىقتاۋ جانە ۇرلانعان كولىكتى ىزدەستىرۋ تاپسىرىلدى.
جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە كۇدىكتىنىڭ جۇرگەن جەرى از ۋاقىت ىشىندە انىقتالىپ، رايىمبەك داڭعىلى بويىندا قولعا ءتۇستى. ودان ىسكە قاتىستى زاتتاي دالەلدەمەلەر تاركىلەندى.
قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. تەرگەۋ بارىسىندا وقيعانىڭ بارلىق ءمان جايى انىقتالادى.