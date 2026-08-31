پرەزيدەنت VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ اشىلۋىنا قاتىسۋ ءۇشىن «بىشكەك ارەنا» ستاديونىنا باردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا قاتىسۋ ءۇشىن «بىشكەك ارەنا» ستاديونىنا باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتى قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ كۇتىپ الدى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆتىڭ شاقىرۋىمەن شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ 26-وتىرىسىنا جانە «ش ى ۇ+» فورماتىنداعى كەزدەسۋگە قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەك قالاسىنا جۇمىس ساپارىمەن باردى.
ساپار اياسىندا مەملەكەت باسشىسى يلحام اليەۆپەن كەزدەستى.