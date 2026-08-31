KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ اشىلۋىنا قاتىسۋ ءۇشىن «بىشكەك ارەنا» ستاديونىنا باردى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا قاتىسۋ ءۇشىن «بىشكەك ارەنا» ستاديونىنا باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл на церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников
    Фото: Акорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆتى قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ كۇتىپ الدى.

    ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆتىڭ شاقىرۋىمەن شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ 26-وتىرىسىنا جانە «ش ى ۇ+» فورماتىنداعى كەزدەسۋگە قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەك قالاسىنا جۇمىس ساپارىمەن باردى.

    ساپار اياسىندا مەملەكەت باسشىسى يلحام اليەۆپەن كەزدەستى.

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور