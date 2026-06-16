الماتىدا قىلمىستىڭ 80 پايىزدان استامىن باسقا وڭىردەن كەلگەن ادامدار جاسايدى - پوليتسيا
الماتى. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ العاشقى بەس ايىندا الماتىدا قىلمىس دەڭگەيى تومەندەدى. الايدا پوليتسيانىڭ دەرەگىنشە، قالاداعى قىلمىستىڭ باسىم بولىگىن باسقا وڭىرلەردەن كەلگەن ازاماتتار جاسايدى.
الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ رەسمي وكىلى سالتانات ازىربەك بۇگىندە شامامەن 7 مىڭ پوليتسيا قىزمەتكەرى قالا تۇرعىندارىنىڭ قوعامدىق ءتارتىبى مەن قاۋىپسىزدىگىن تاۋلىك بويى قامتاماسىز ەتىپ وتىرعانىن حابارلادى.
- جالپى العاندا، الماتىداعى قىلمىسپەن بايلانىستى جاعداي تۇراقتى جانە باقىلاۋدا، - دەدى سالتانات ازىربەك وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگ كەزىندە.
2026-جىلدىڭ بەس ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قالادا قىلمىس دەڭگەيى 10,9 پايىز تومەندەگەن، ال قىلمىستاردى اشۋ كورسەتكىشى 5,6 پايىز ارتقان. سونىمەن قاتار قوعامدىق ورىنداردا جانە بۇرىن سوتتالعان ادامدار تاراپىنان جاسالعان قۇقىق بۇزۋشىلىقتار سانى ايتارلىقتاي ازايعان. پوليتسيا مالىمەتىنشە، الماتىدا قىلمىس دەڭگەيى ءۇش جىل قاتارىنان تومەندەپ كەلەدى.
- تالداۋ ناتيجەلەرى بويىنشا قىلمىستاردىڭ 80 پايىزدان استامى باسقا قالالاردان كەلگەن ادامدار تاراپىنان جاسالاتىنى، سونداي-اق اۋىر قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ ەداۋىر بولىگى الكوگولدىك ىشىمدىك تۇتىنىپ، ماس كەزىندە بولاتىنى انىقتالعان. وسىعان بايلانىستى قوعامدىق ورىنداردا پاترۋلدەۋ كۇشەيتىلىپ، جەرگىلىكتى جانە قالالىق پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالار تۇراقتى تۇردە جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى پوليتسيا وكىلى.
«الكو-ستوپ» اكسياسى اياسىندا 625 قۇقىق بۇزۋشى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان. الكوگول ونىمدەرىن زاڭسىز ساتقان 243 كاسىپكەر جازالانىپ، زاڭسىز اينالىمنان جالپى قۇنى 40 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن 13 توننادان استام الكوگول تاركىلەنگەن.
كوشى-قون باقىلاۋ سالاسىندا دا اۋقىمدى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. «قونىس» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى بارىسىندا تىركەۋسىز تۇرعان 7,8 مىڭنان استام ازامات جانە كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزعان 700 دەن استام شەتەل ازاماتى جاۋاپقا تارتىلعان. 174 شەتەلدىك ەل اۋماعىنان شىعارىلعان.
- ينتەرنەت-الاياقتىقپەن كۇرەستە دە وڭ ديناميكا بايقالادى. بەس اي ىشىندە تىركەلگەن فاكتىلەر سانى 14,2 پايىز ازايعان. بانكتەرمەن بىرلەسىپ، 50 ميلليون تەڭگەدەن استام سوماعا جاسالۋى مۇمكىن 67 الاياقتىق ارەكەتتىڭ الدىن العان. سونىمەن قاتار قىلمىستىق ماقساتتا پايدالانىلعان شامامەن 20 مىڭ ينتەرنەت-رەسۋرس بۇعاتتالعان، - دەدى سالتانات ازىربەك.
ەسىرتكى قىلمىستارىنا قارسى ءىس-قيمىل باعىتىندا 342 قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالىپ، زاڭسىز اينالىمنان 143 كەلىدەن استام ەسىرتكى زاتتارى تاركىلەنگەن. سونداي-اق ەسىرتكى تاراتۋعا قاتىستى مىڭنان استام ينتەرنەت-سايت بۇعاتتالعان.
جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگى دە ەرەكشە نازاردا. جىل باسىنان بەرى 1,4 ميلليوننان استام جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشى جاۋاپقا تارتىلعان، الكوگولدىك ىشىمدىك ءىشىپ، كولىكتى ماس كۇيدە باسقارعان مىڭنان استام جۇرگىزۋشى ۇستالىپ، 1400 دەن استام ادام كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ايىرىلعان.
پوليتسيا مالىمەتىنشە، بۇگىندە الماتىدا 200 مىڭنان استام بەينەباقىلاۋ كامەراسى جۇمىس ىستەيدى، ولاردىڭ 73 مىڭنان استامى جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنا قوسىلعان. 19 مىڭنان استام كامەرا بەينە-تالداۋ جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىمەن جابدىقتالعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا 50 گە جۋىق ۇرلىق جاساعان التى قىلمىستىق توپ ۇستالعانىن حابارلاعانبىز.