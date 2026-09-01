الماتىدا قايرات ساتىبالدىعا تيەسىلى بولعان قوناقۇي IT-حابقا اينالادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ەسەنتاي وزەنىنىڭ جاعاسىندا ورنالاسقان قوناقۇي سۇرىلمەيدى.
بۇرىن قايرات ساتىبالدىنىڭ مەنشىگىندە بولىپ، كەيىن مەملەكەت قاراۋىنا وتكەن نىسان سۇرىلە باستاعانى تۋرالى اقپارات ب ا ق بەتتەرىندە تارادى. الايدا الماتى اكىمدىگى بۇل مالىمەتتى جوققا شىعاردى.
قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، عيمارات ناشار كۇيدە بولعان. سوندىقتان وندا قازىر كەشەندى جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا: قاسبەتى پەن تەرەزە تۇستارى قالپىنا كەلتىرىلىپ، ىشكى بولمەلەرى جوندەلە باستادى. سونداي-اق ىرگەلەس اۋماق كوگالداندىرىلىپ، اباتتاندىرىلىپ جاتىر. جوبا اياسىندا عيمارات كۇردەلى جوندەۋدەن ءوتىپ، كەيىن پايدالانۋعا بەرىلمەك.
الماتى اكىمدىگى زاماناۋي نىساندارعا دەگەن قاجەتتىلىكتى ەسكەرە وتىرىپ، بۇعان دەيىن جەكەمەنشىكتە بولعان جانە بوس تۇرعان عيماراتتى ءسۇرىپ تاستاۋدىڭ ورنىنا ونى ءتيىمدى پايدالانۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعانىن اتاپ ءوتتى.
- جوبانىڭ ينۆەستورى - «LeanQor» ج ش س. وسى جوبا شەڭبەرىندە «الماتى» ا ك ك» ا ق عيماراتتى جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، كەيىن قولدانىسقا ەنگىزۋ ءۇشىن ۇسىنىپ وتىر. جوندەۋ جانە وزگە دە قاجەتتى جۇمىستاردى قارجىلاندىرۋ ينۆەستوردىڭ ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلادى. الماتى IT- حابى جوباسى مەملەكەت باسشىسىنىڭ IT مەن AI ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ، وسى سالالاردا كادرلار دايارلاۋ جانە قۇزىرەتتەردى ارتتىرۋ جونىندەگى تاپسىرماسىنا سايكەس جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
قالا باسشىلىعىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى جوبانى ىسكە اسىرۋ قولدانىستاعى نىساندى ۇتىمدى پايدالانۋعا جانە IT، جاساندى ينتەللەكت پەن ساباقتاس باعىتتاردى دامىتۋعا ارنالعان ينفراقۇرىلىم قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن مالىمدەدى.
جوبا اياقتالعاننان كەيىن عيمارات پەن جەر تەلىمىن الماتى قالاسىنىڭ سيفرلاندىرۋ باسقارماسىنا بەرۋ جوسپارلانعان.
- بولاشاقتا بۇل نىسان سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ سالاسىنداعى مەملەكەتتىك باعدارلامالاردى جۇزەگە اسىرۋعا، سونداي-اق IT، A، كرەاتيۆتى يندۋستريا جانە باسقا دا ساباقتاس سالالاردا جۇمىس ىستەيتىن رەزيدەنتتەردى ورنالاستىرۋعا پايدالانىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قايرات ساتىبالدىدان قايتارىلعان قوناقۇيگە الماتى سوتتارىن ورنالاستىرۋ ماسەلەسى دە قاراستىرىلعان بولاتىن.
اۆتورلار
دوسبول اتاجان