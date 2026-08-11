الماتىدا LRT جەلىسى قاشان ىسكە قوسىلادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا LRT ءبىرىنشى جەلىسىنىڭ قۇرىلىسىنا دايىندىق جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى كەزەڭدە نەگىزگى جۇمىستار باۋىرجان مومىش ۇلى جانە تولە بي كوشەلەرىن قامتىعان. مۇندا رەلستەر سالىناتىن اۋماقتى دايىنداۋ جانە قۇرىلىس ايماعىنا كىرەتىن ينجەنەرلىك كوممۋنيكاسيالاردى قايتا ورنالاستىرۋ جۇمىستارى قولعا الىنعان.
- جوبا اياسىندا بارلىعى 375 ينجەنەرلىك جەلىنى، ونىڭ ىشىندە: جىلۋ، بايلانىس، سۋمەن جابدىقتاۋ جانە كارىز، نوسەر كارىزى، گازبەن جانە ەلەكترمەن جابدىقتاۋ جەلىلەرىن قايتا ورنالاستىرۋ كوزدەلگەن، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
بولاشاق دەپو ورنالاساتىن اۋماقتى قوسا العاندا باۋىرجان مومىش ۇلى كوشەسىندە 39 ينجەنەرلىك كوممۋنيكاسيا قايتا ورنالاستىرىلادى. قازىر ونىڭ تورتەۋى بويىنشا جۇمىس اياقتالعان. تولە بي كوشەسىندە 269 جەلىنى قايتا ورنالاستىرۋ قاجەت بولسا، ونىڭ 34- ءى بويىنشا جۇمىستار اياقتالدى. ابىلاي حان داڭعىلىندا تاعى 67 ينجەنەرلىك جەلىنى قايتا ورنالاستىرۋ كوزدەلگەن.
- ينجەنەرلىك جەلىلەردى قايتا ورنالاستىرۋ - LRT جەلىسى وتەتىن اۋماقتى دايىنداۋدىڭ قاجەتتى كەزەڭى. كەيبىر ۋچاسكەلەر بوساتىلعان سايىن جەلى قۇرىلىمدارىن ورناتۋ، شپال مەن رەلس توسەۋ جانە باسقا دا جۇمىستار باستالادى، - دەپ تۇسىندىردىك اكىمدىكتەن.
سونداي-اق قالا باسشىلىعى قۇرىلىس-مونتاج جۇمىستارى قىس مەزگىلىندە دە جالعاساتىنىن اتاپ ءوتتى. رەسمي مالىمەتكە سايكەس، تەمپەراتۋرا تومەندەگەن كەزدە توپىراقتى قورعاۋ، قىسقى جاعدايدا بەتون قۇيۋ، قۇرىلىمداردى جىلىلاۋ جانە بەتوننىڭ قاجەتتى بەرىكتىككە جەتۋىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ارنايى تەحنولوگيالىق شارالار قولدانىلادى.
LRT جەلىسىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى تولىعىمەن جەر ءۇستى باعىتتا بولادى. جوبا اياسىندا ەستاكادا سالۋ جوسپارلانباعان. LRT ىسكە قوسىلعاننان كەيىن مومىش ۇلى جانە تولە بي كوشەلەرىندەگى جولدىڭ ورتاڭعى ەكى جولاعى تەك جەڭىل رەلستى پويىزداردىڭ قوزعالىسىنا بەرىلەدى. ولار جيەكتاستار ارقىلى وقشاۋلانباق. ال LRT پويىزدارىنىڭ ەڭ جوعارى تەحنيكالىق جىلدامدىعى 65-70 ك م/ساع بولسا دا، ايالدامالار اراسىنداعى ورتاشا قاشىقتىق شامامەن 700 مەتر بولعاندىقتان، پويىزداردىڭ ورتاشا قوزعالىس جىلدامدىعى 30-35 ك م/ساع دەڭگەيىندە بولادى.
- LRT ءبىرىنشى جەلىسىن 2027 -جىلدىڭ سوڭىندا ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل مەرزىم قاجەتتى كولەمدەگى جىلجىمالى قۇرامدى دايىنداۋ جانە جەتكىزۋ كەستەسىنە بايلانىستى وزگەرۋى مۇمكىن، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
جوبالىق شەشىمگە سايكەس، LRT ءبىرىنشى جەلىسىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى الاتاۋ اۋدانىنداعى يندۋستريالىق ايماقتا، موڭكە بي جانە مومىش ۇلى كوشەلەرىنىڭ ماڭىندا ورنالاساتىن دەپودان باستالادى. جەلى مومىش ۇلى كوشەسىمەن تولە بي كوشەسىنە، ودان ءارى شىعىس باعىتتا ابىلاي حان داڭعىلىنا جالعاسادى. «الماتى-2» تەمىرجول ۆوكزالى جانىندا سوڭعى ستانسيا رەتىندە «رايىمبەك باتىر» كولىك-اۋىسۋ تورابى قاراستىرىلعان.
ەسكە سالايىق، 2026 -جىلدىڭ باسىندا الماتىداعى LRT جوباسىنىڭ تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسى ازىرلەندى.
بيىل ءساۋىر ايىندا الماتىدا بۇرىنعى ترامۆاي رەلستەرى الىنىپ، LRT قۇرىلىسىنا دايىندىق باستالدى.
شىلدە ايىندا الماتىدا LRT قۇرىلىسىنا دايىندىقتىڭ جاڭا كەزەڭى باستالعانى حابارلاندى.