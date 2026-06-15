الماتىدا LRT جەلىسىن كىم سالادى جانە قانشا قاراجات ءبولىندى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا العاشقى LRT جەلىسىنىڭ قۇرىلىسىمەن اينالىساتىن كومپانيا انىقتالدى.
الماتىدا جىلدام رەلستى كولىك قۇرىلىسى قارقىن الدى. بيىل اقپان ايىندا الماتىلىق LRT جوباسىنىڭ تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسى دايىن بولدى. ول قازىر مەملەكەتتىك ساراپتامادان ءوتىپ جاتىر.
ال ءساۋىر ايىندا LRT قۇرىلىسىنا دايىندىق جۇمىستارى باستالىپ، تولە ءبي كوشەسىندە بۇرىنعى ترامۆاي رەلستەرى بولشەكتەلە باستادى. ال جينالعان ماتەريالدار «الماتى ەلەكتر كولىك» ج ش س- ىنا بەرىلەدى.
ەندى جاڭا قوعامدىق كولىك ءتۇرىنىڭ قۇرىلىسىمەن اينالىساتىن كومپانيالار بەلگىلى بولدى. الماتى اكىمىنىڭ بەيجىڭ قالاسىنا جاساعان جۇمىس ساپارى اياسىندا قىتايدىڭ CRRC كومپانياسى جانە قازاقستاندىق «integra Construction KZ» ج ش س اراسىندا LRT جوباسىن ىسكە اسىرۋ جانە جىلجىمالى قۇرامدى جەتكىزۋ جونىندەگى مەموراندۋمعا قول قويىلدى. جوباعا تاپسىرىس بەرۋشى - الماتى قالاسىنىڭ جول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسى.
وسى ورايدا الماتىنىڭ كولىك جۇيەسى ءۇشىن ماڭىزدى جوبانى قولعا العان قازاقستاندىق كومپانياعا توقتالىپ ءوتۋدى ءجون كوردىك. كومپانيانىڭ رەسمي سايتىندا 1998-جىلى «integra Construction KZ» ج ش س- نىڭ نەگىزى قالانعانى كورسەتىلگەن. نەگىزگى جۇمىس باعىتتارى تەمىر جول قۇرىلىسى، اۆتوموبيل جولدارىن رەكونسترۋكسيالاۋ مەن جوندەۋ، تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى جانە باسقا دا باعىتتار بار.
«integra Construction KZ» ج ش س- نىڭ بەنەفيتسيارلىق مەنشىك يەسى - ءمۇتالىپ شاحمۇرات. ول 2024-جىلدان بەرى قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى، 2025-جىلدان باستاپ ق ر ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ۆيتسە-پرەزيدەنتى قىزمەتىن اتقارىپ كەلەدى.
مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتى ۇسىنعان دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، كومپانيا 2025-جىلى 22,7 ميلليارد تەڭگە سالىق تولەگەن. ال 2026-جىلدىڭ ەسەپتىك كەزەڭى بويىنشا 16,4 ميلليارد تەڭگە سالىق تولەپ ۇلگەرگەن. قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان كومپانيا جۇزەگە اسىرىپ جاتقان ءىرى جوبالاردىڭ ءبىرى - «مويىنتى-قىزىلجار» تەمىرجول جەلىسىنىڭ قۇرىلىسى. سونداي-اق 2025-جىلى قازان ايىندا «باعاناشىل» بالالار ءۇيى بويىنشا جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ مىندەتتەمەسىن «integra Construction KZ» ج ش س ءوز موينىنا العان بولاتىن.
LRT قۇرىلىسىنا قانشا قاراجات ءبولىندى
وتكەن اپتادا الماتىدا قالالىق ءماسليحاتتىڭ كەزەكتى سەسسياسى ءوتتى. جيىن بارىسىندا قالانىڭ قوعامدىق كولىك جۇيەسىن دامىتۋعا بولىنگەن قاراجاتى ناقتىلاندى. ونىڭ ىشىندە LRT قۇرىلىسىنا قاجەت سوما اتالدى.
- قوعامدىق كولىك جۇيەسىندەگى نەگىزگى جوبالاردىڭ ءبىرى - LRT قۇرىلىسى. ونى ىسكە اسىرۋعا 61,4 ميلليارد تەڭگە كوزدەلىپ وتىر. ۇزىندىعى 18,3 ك م بولاتىن LRT جوباسىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى 2027-جىلدىڭ جەلتوقسانىندا اياقتالادى، - دەدى الماتى قالاسى ەكونوميكا جانە قارجى باسقارماسىنىڭ باسشىسى باۋىرجان قۇدايبەرگەنوۆ.
ەسكە سالايىق، الماتىدا LRT دەپوسى فاريزا وڭعارسىنوۆا، موڭكە ءبي جانە باۋىرجان مومىش ۇلى كوشەلەرىنىڭ ارالىعىندا ورنالاسادى. دەپودان باستاۋ العان جىلدام رەلستى كولىك جەلىسى مومىش ۇلى كوشەسىمەن وڭتۇستىك باعىتتا تولە ءبي كوشەسىنە دەيىن، سوسىن تولە ءبي كوشەسىمەن شىعىس باعىتتا ابىلاي حان داڭعىلىنا دەيىن جۇرەدى. وسى ۋچاسكەدەن مارشرۋت سولتۇستىككە قاراي بۇرىلىپ، ابىلاي حان داڭعىلىمەن الماتى-2 تەمىرجول ۆوكزالىنا دەيىن جالعاسادى.
قازىرگى ۋاقىتتا LRT قۇرىلىسى ءۇشىن جەتىسۋ، المالى، اۋەزوۆ جانە الاتاۋ اۋداندارىنىڭ اۋماعىندا ورنالاسقان 270 جەر تەلىمىن مەملەكەت مۇقتاجىنا الۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.