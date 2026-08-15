الماتىدا كوشەدەگى ارىقتاردىڭ بەتىن جابۋعا قارسى ارىز حات جاريالاندى
الماتى. قازاقپارات - Epetition.kz پلاتفورماسىندا الماتىداعى ارىقتاردى بەتون تاقتايشالارمەن جابۋعا قارسى پەتيسيا جاريالاندى.
پەتيسيا اۆتورى - تاتيانا ب. جانە ول الماتى قالاسى اكىمىنىڭ اپپاراتىنا باعىتتالعان. پەتيسيادا الماتى تۇرعىندارى قالا كوشەلەرىندەگى اشىق ارىق جەلىلەرىن بەتون تاقتايلارمەن جابۋعا قارسى ەكەندەرى كورسەتىلگەن.
- الماتىنىڭ ارىق جۇيەسى - جاي عانا سۋ اعاتىن جەلىسى ەمەس، ول ماڭىزدى گيدرولوگيالىق، كليماتتىق جانە ەستەتيكالىق قىزمەتتەردى اتقاراتىن بىرەگەي ينجەنەرلىك- ەكولوگيالىق كەشەن. اشىق ارىقتاردى جابىق جەراستى قوراپشالارىنا اينالدىرۋ مەگاپوليستىڭ قاۋىپسىزدىگىنە، ەكولوگياسىنا جانە تاريحي كەلبەتىنە تىكەلەي زيان كەلتىرەدى، - دەلىنگەن پەتيسيا سيپاتتاماسىندا.
سونداي-اق وتىنىشتە ارىقتاردى جاپپاۋ قاجەتتىگىن دالەدەيتىن 8 ءۋاج كەلتىرىلگەن. ولار قالالىق ورتادا تەمپەراتۋرانىڭ كوتەرىلۋى، جاسىل جەلەكتەرگە زيانى، اۋا اينالىمىنىڭ بۇزىلۋى، سۋ باسۋ قاۋپى، ەل زاڭناماسىن بۇزۋ، حالىقارالىق تاجىريبە جانە ت. ب.
پەتيسيادا الماتى اكىمدىگىنە قويىلاتىن نەگىزگى تالاپتار دا جازىلعان. ونىڭ ىشىندە الماتى قالاسىنىڭ اۋماعىندا اشىق ارىق جەلىلەرىن بەتون تاقتايلارمەن جابۋعا موراتوري ەنگىزۋ كەرەكتىگى كورسەتىلگەن.
ەسكە سالايىق، بيىل الماتى اكىمدىگى كەي كوشەلەردە ارىقتىڭ بەتىن بەتون تاقتايلارمەن جاپقان بولاتىن. بۇل شەشىمگە كەي تۇرعىندار قارسى شىعىپ، الەۋمەتتىك جەلىدە نارازىلىق ءبىلدىردى. كەيىن اتالعان جۇمىستارعا بايلانىستى الماتى قالاسىنىڭ قوعامدىق كەڭىستىكتەردى دامىتۋ باسقارماسى تۇسىنىكتەمە بەردى. ۆەدومستۆو جاۋابىنا سايكەس، ارىقتاردىڭ جەكەلەگەن ۋچاسكەلەرىن جابۋ -جاياۋ جۇرگىنشىلەر باعىتتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، كەدەرگىسىز ورتانى قالىپتاستىرۋ ماقساتىندا كەشەندى اباتتاندىرۋ جۇمىستارى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.