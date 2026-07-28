الماتىدا كۋرەر زەينەتكەر بەرگەن اقشانى الاياقتارعا اپارماي قويدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا زەينەتكەردى تەلەفون الاياقتارىنان قۇتقارۋعا كومەكتەسكەن كۋرەر نارتاي ەسىمحانوۆ ماراپاتتالدى.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، كۋرەر تاپسىرىستى ورىنداۋ كەزىندە زەينەتكەردىڭ قاتتى قوبالجىپ تۇرعانىن بايقاپ، كۇماندى جاعدايعا بايلانىستى تاپسىرىستى ورىنداماعان جانە بىردەن پوليتسياعا حابارلاعان.
تەكسەرۋ بارىسىندا ەگدە جاستاعى ايەلدىڭ الاياقتاردىڭ ارباۋىنا ءتۇسىپ، 3 مىڭ ا ق ش دوللارىن «تەكسەرۋگە» بەرەمىن دەپ پاكەتكە سالىپ جىبەرگەنى انىقتالعان. كۋرەردىڭ بەلسەندى ارەكەتىنىڭ ارقاسىندا قىلمىستىڭ جولى كەسىلىپ، زەينەتكەردىڭ اقشاسى تولىق قايتارىلدى.
ازاماتتىق ۇستانىمى ءۇشىن وعان الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى ايدىن كابدۋلدينوۆ العىس حات پەن ەستەلىك سىيلىق تابىستادى.
- اجەنىڭ كوزىنە قاراعاندا ونىڭ قاتتى قورقىپ تۇرعانىن ءتۇسىندىم. ونى شىن جۇرەكتەن ايادىم. سول كەزدە ءوز انام ەسىمە ءتۇسىپ، «ونىڭ ورنىندا مەنىڭ انام بولسا شە؟» دەگەن وي كەلدى. سوندىقتان بىردەن پوليتسياعا حابارلاستىم. دۇرىس شەشىم قابىلدادىم دەپ ويلايمىن، - دەدى نارتاي ەسىمحانوۆ.
ەسكە سالايىق، تەلەفون الاياقتىعىنا قارسى جاڭا تەتىكتەر قاشان كۇشىنە ەنەتىنىن جازعانبىز.