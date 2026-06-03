الماتىدا جۇرگىزۋشىنى تاپانشامەن قورقىتقان ازامات ۇستالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىنىڭ جەتىسۋ اۋدانىندا زاڭعا قايشى ارەكەت جاساعان ەر ادام ۇستالدى.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، سولتۇستىك اينالما جولىندا پوليتسيا ەكيپاجىنا «Kia» ماركالى اۆتوكولىك كەلىپ توقتاعان. كولىك تىزگىنىندە وتىرعان شەتەل ازاماتى كولىكتەن شىعىپ، ءتارتىپ ساقشىلارىنان كومەك سۇراعان. ونى كولىكتىڭ ارتىندا وتىرعان جولاۋشى تاپانشاعا ۇقساس زاتپەن قورقىتىپ، جۇرگىزۋشىدەن الماتى وبلىسىنداعى ەلدى مەكەندەردىڭ بىرىنە اپارۋدى تالاپ ەتكەن.
- پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى دەرەۋ ارەكەت ەتىپ، اۆتوكولىكتى قورشاۋعا الىپ، كۇدىكتىنى ۇستادى. تەكسەرۋ بارىسىندا ونىڭ قولىنداعى زاتتىڭ ويىنشىق تاپانشا ەكەنى بەلگىلى بولدى. اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ امالدارى باستالدى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
سونداي-اق پوليتسيا كۇدىكتىنى ۇستاۋ كەزىندە جول-كولىك وقيعاسى تىركەلگەنىن اتاپ ءوتتى. رەسمي مالىمەتكە سايكەس، ءوتىپ بارا جاتقان كولىكتەردىڭ ءبىرىنىڭ جۇرگىزۋشىسى وقيعاعا الاڭداپ، تاكسي كولىگىمەن سوقتىعىسقان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى پوليتسياسى تۇنگى ۋاقىتتا ەستىلگەن اتىس داۋسىنا تۇسىنىكتەمە بەردى.